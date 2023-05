“Primavera Chigiana”, l’Accademia presenta la terza edizione del festival di musica da camera

Dopo l’entusiasmo suscitato nelle due precedenti edizioni, ritornano nel 2023 i concerti del Festival “Primavera Chigiana”, il nuovo appuntamento dell’Accademia Chigiana dedicato alle grandi star della musica da camera internazionale e ai giovani interpreti emergenti. che unisce in un ideale ponte musicale la stagione di concerti Micat in Vertice al grande Festival estivo internazionale. In calendario 8 concerti a Palazzo Chigi Saracini, nella Chiesa di Sant’Agostino e al Cinema Nuovo Pendola da martedì 23 maggio a sabato 24 giugno 2023 con inizio alle ore 19.30 e alle 21.00. Tra gli ospiti più attesi della 3° edizione del Festival Primavera Chigiana troviamo il celebre pianista russo Arcadi Volodos, la vincitrice del Premio Maniezzo Giulia Rimonda, giovani musicisti emergenti quali Filippo Gorini (Premio Abbiati 2022) e Luna Vigni (dal Concertgebouw di Amsterdam), l’Orchestra Senzaspine di Bologna e molti altri protagonisti di incantevoli serate musicali primaverili. Assieme a loro ci saranno gli allievi chigiani provenienti da tutto il mondo per seguire i corsi di composizione nel quadro dei “Global Academy Programs” (C-GAP) e del Film Scoring Intensive Program, a cura del Prof. Antonio Artese.

Martedì 23 maggio, alle h. 19:30, a Palazzo Chigi Saracini, in collaborazione con il Conservatorio “R. Franci” di Siena, il giovane pianista Filippo Gorini, Premio Abbiati 2022 come miglior solista dell’anno, inaugura il Festival Primavera Chigiana con un appassionante programma incentrato sul romanticismo tedesco. Il solista ventisettenne interpreta la Sonata n.30 op.109 di L. van Beethoven, gli Acht Klavierstücke (Otto pezzi per pianoforte) op.76 di J. Brahms e la Sonata n.20 D.959 di F. Schubert.

Martedì 30 maggio, alle h. 19:30, a Palazzo Chigi Saracini, ancora in collaborazione con il Conservatorio “R. Franci” di Siena, il secondo concerto in cartellone presenta sul palco di Palazzo Chigi Saracini la giovane, ma già internazionalmente affermata flautista Luna Vigni, insieme al chitarrista Francesco Dominici Buraccini e al quartetto d’archi formato per l’occasione da Elia Chiesa, violino con tre ex allievi dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana Cecilia Merli, violino, Alessandro Acqui, viola e il violoncellista Giorgio Lucchini. In programma il movimento per archi Langsamer Satz di Anton Webern, il Quartetto per flauto e archi n.1 K.285 di W. A. Mozart e due opere di Mario Castelnuovo-Tedesco, la Sonatina op.205 e il Quintetto per chitarra e archi op.143. Il concerto di apertura e il secondo dei concerti del Festival “Primavera Chigiana” si inseriscono nel quadro di una collaborazione tra Accademia Chigiana e Conservatorio “R. Franci” di Siena, creata al fine di organizzare eventi, concerti e incontri con tematiche di interesse comune alle due Istituzioni.

Mercoledì 31 maggio, alle ore 21.00, nella Chiesa di Sant’Agostino, nel quadro degli eventi speciali per le celebrazioni del Centenario delle attività concertistiche dell’Accademia Musicale Chigiana a cura del M° Uto Ughi, in collaborazione con il Comune di Siena, Primavera Chigiana presenta il concerto del celebre pianista russo Arcadi Volodos, “Omaggio ad Alicia de Larrocha” tra i massimi interpreti del nostro tempo. In programma una scelta dai quattro quaderni di Musica callada di Federico Mompou, la Ballata n.2 S.171 di F. Liszt e opere di Aleksandr Skrjabin, tra cui la Sonata n.10 op.70 e Vers la flamme op.72. Tra gli appuntamenti principali della programmazione musicale del Centenario Chigiano.

Un evento speciale da non perdere arricchisce il cartellone del Festival Primavera Chigiana 2023: Domenica 4 giugno alle ore 19.30 presso il Cinema Nuovo Pendola in via San Quirico, 13 (a ingresso gratuito) si terrà la premiazione delle composizioni degli allievi della seconda edizione del Chigiana Film Scoring Intensive Program, il programma di corsi dedicati alla composizione e produzione di musica per film dell’Accademia Chigiana, realizzato da un team di docenti di fama internazionale, attivi nel settore cinematografico internazionale quali: Patrick Kirst, Anna Drubich, Timothy Huling, Marco Beltrami, Alessio Miraglia, Buck Sanders, Lawrence Shragge, Tim Starnes e Marco Streccioni (insieme a Gabriele Conti). Nel corso della serata verranno premiate le nuove colonne sonore composte per sequenze di celebri film dagli allievi del Film Scoring Intensive Program, eseguite dall’ORT-Orchestra della Toscana e registrate al Teatro Verdi di Firenze. Il Film Scoring Intensive Program è un progetto sviluppato dall’Accademia Chigiana in collaborazione con Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana e con la partecipazione dell’ORT-Orchestra della Toscana e dell’ensemble di archi dell’Orchestra di Roma.

Martedì 13 giugno alle ore 19.30 a Palazzo Chigi Saracini avrà luogo il Concerto del Premio “Giovanna Maniezzo”, dedicato alla collaboratrice dell’Accademia Chigiana scomparsa prematuramente, istituito grazie al generoso contributo del Prof. Avv. Marcello Clarich, già presidente dell’Accademia Chigiana. Il concerto vedrà protagonista la violinista Giulia Rimonda, vincitrice dell’ultima edizione del prestigioso riconoscimento, accompagnata al pianoforte per l’occasione da Lorenzo Nguyen, già vincitore della seconda edizione dello stesso Premio con il Trio Chagall. In programma musiche di Dvořák, Grieg, Bloch, Prokof’ev. Il Premio “Giovanna Maniezzo” è conferito all’allieva/o o all’ensemble partecipante ai corsi estivi di perfezionamento che, oltre alle eccellenti qualità musicali, avrà mostrato particolari capacità nel valorizzare la sua immagine, nel diffondere il lavoro artistico attraverso i media e nel rapportarsi al pubblico.

Martedì 16 giugno, alle ore 19.30 a Palazzo Chigi Saracini, per i concerti della “Maestro series” del C-GAP il baritono statunitense Chris Turner sarà accompagnato al pianoforte da Antonio Artese, per una serata all’insegna del grande repertorio per voce e pianoforte d’oltreoceano. In programma composizioni di Samuel Barber, Aaron Copland, Charles Ives, John Jacob Niles, Ned Rorem e Lee Hoiby.

Mercoledì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, un’ entusiasmante serie di concerti itineranti intitolata “Alle fonti della musica”, si svolgerà presso le antiche fonti di Siena e in altre parti della città. Protagonisti della manifestazione concertistica solisti e formazioni strumentali di giovani musicisti dell’Accademia Chigiana, del Conservatorio “R. Franci” e della Siena Jazz University per una serata speciale realizzata nel quadro delle attività del Polo Musicale Senese.

Sabato 24 giugno alle ore 19.30 nella Chiesa di Sant’Agostino, “Primavera Chigiana” si conclude con il grande concerto sinfonico dedicato al corso di composizione tenuto all’Accademia Chigiana per il C-GAP, da Richard Danielpour, professore presso l’Università della California a Los Angeles – UCLA, compositore tra i più celebri della sua generazione e vincitore di un Grammy Award. L’Orchestra Senzaspine di Bologna diretta da Matteo Parmeggiani eseguirà in esclusiva per il pubblico dell’Accademia Chigiana undici nuove creazioni in prima mondiale, composte dagli allievi durante il corso.

I biglietti dei concerti sono acquistabili presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (dal 1° giugno in orario 11-13 e 14-18). Il giorno del concerto i biglietti saranno acquistabili presso la sede dello spettacolo a partire dalle ore 16:00 (o da due ore prima dell’inizio per i concerti che si terranno presso la Chiesa di Sant’Agostino).

E’ possibile prenotare telefonando ai numeri 0577.220922 e 333.9385543 negli orari di apertura della biglietteria o inviando una email a [email protected] Il prezzo dei biglietti varia da 5€ a 20€.

L’ingresso è gratuito. È gradita la prenotazione: 0577 22091 [email protected]