Venerdì 3 febbraio 2023, dalle 19 al Bar Il Palio in Piazza del Campo, Ernesto Campanini, candidato sindaco di Siena per le Primarie di centrosinistra, e tutto il gruppo di iep! Indipendenti e Progressisti Siena incontreranno la città. “Sarà l’occasione per approfondire la nostra visione della città, per chiedere informazioni, per suggerire proposte e per conoscere il sistema di voto delle Primarie. Per una Siena che vive e non che sopravvive”, spiega una nota. La cittadinanza tutta è invitata.