Primarie, Europa Verde e Sinistra italiana appoggiano Ernesto Campanini

Ernesto Campanini, candidato sindaco alle primarie del centrosinistra, ha ricevuto l’endorsement sia di Europa Verde che di Sinistra Italiana in vista delle primarie stesse. Per Cecilia Bassi, rappresentante Europa Verde al tavolo del centrosinistra per le amministrative, Campanini è ” rappresentante di una squadra di giovani preparati, i quali hanno dedicato in questo ultimo anno molto del loro tempo libero all’ascolto attivo dei cittadini senesi, da cui è scaturito il movimento Iep, che ha portato un nutrito contributo di idee per il tavolo”. Sulla stessa linea d’onda anche Sinistra Italiana. “Ernesto è una persona di assoluto valore, con lui e il gruppo Iep abbiamo condiviso fin dall’inizio un percorso di collaborazione politica e siamo fermamente convinti che lui rappresenti al meglio quei valori progressisti di sinistra ai quali ci siamo sempre ispirati, a lui andrà il nostro appoggio in queste primarie”.