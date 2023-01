Primarie, Articolo Uno e Sinistra civica ecologista appoggiano Anna Ferretti

Articolo Uno e di Sinistra civica ecologista Siena sosterranno per le primarie la candidatura di Anna Ferretti. Lo hanno annunciato in una nota.

“Questa scelta è motivata dall’apprezzamento del suo profilo personale, di donna forte e retta, della sua comprovata esperienza amministrativa, del suo continuo impegno in ambito sociale e umanitario – si legge-. Ci accomunano valori di ordine politico e sociale, la visione di rilancio della città. Una visione che è imprescindibile dalla difesa dei diritti sociali, civili e sociosanitari, dei beni pubblici e del lavoro, imprescindibile dal rispetto e salvaguardia del patrimonio ambientale come volano per lo sviluppo urbano sostenibile, dove la comunità deve essere protagonista”.

E poi proseguono: “Ci accomuna la consapevolezza della ricchezza culturale della città che può e deve essere l’impulso e la guida per una autentica rinascita, che ponga le competenze e le conoscenze al centro e sia in grado di aggiornarsi e crescere. Ci accomuna la consapevolezza del grave declino demografico che può essere invertito soltanto con una visione ampia che sappia guardare alle risorse non solo cittadine ma anche a quelle del suo territorio, con una poltica di welfare, lavoro,accessibilità universale ai servizi pubblici, tutela e innovazione della sanità e scuola pubbliche . Siamo convinti che Anna Ferretti sia la candidata adeguata a portare avanti, con il nostro contributo politico e programmatico, i valori che stanno alla base della nostra visione: la questione sociale e la questione ambientale, le due direttrici su cui orientare il futuro governo della città”.