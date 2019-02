Difesa del suolo contro rischio idrogeologico, dalla Regione oltre 700mila euro per Siena

Ammontano a 30 milioni e 360 mila euro le risorse che la Regione ha stabilito di stanziare per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, in totale 103, nel triennio 2019-2021.

Tanto vale il nuovo DODS per la Toscana (Documento operativo di difesa del suolo) che raccoglie gli interventi attuati dagli enti locali e le attività di manutenzione dei Consorzi di bonifica: tutto in un’unica cornice di riferimento che definisce attività e risorse in un programma omogeneo per i prossimi mesi. Nei prossimi giorni è previsto a Firenze un incontro con i soggetti attuatori per illustrare le modalità di realizzazione degli interventi.

Per Siena sono oltre 700mila gli euro fra interventi, 574mila 871euro, e progettazioni, 158mila 237euro, per la difesa nel suolo nel territorio di Siena. Nel dettaglio, per quanto riguarda le progettazioni ci sono 100mila euro per il mantenimento e il monitoraggio della frana in via Remedi nel comune di Abbadia San Salvatore e, sempre in merito alle progettazioni, sono previsti quasi 60mila euro per il completamento degli interventi di ripristino delle mura castellane di Montepulciano in via del Giardino. Gli interventi riguardano invece la provincia di Siena dove sono previsti 476.871euro per il consolidamento di un tratto di Strada provinciale 61 di Bagno di San Filippo al km 4+450, e 98mila euro al comune di San Casciano dei Bagni per la sistemazione idrogeologica e ambientale della scarpata sul versante sud dell’abitato di Celle sul Rigo.

“La Toscana – hanno detto i consiglieri regionali del Pd in Regione Simone Bezzini e Stefano Scaramelli– sta mantenendo gli impegni per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico con una cifra che complessivamente ammonta a 30milioni di euro ne triennio 2019-2021. Siamo soddisfatti del DODS per la Toscana (Documento operativo di difesa del suolo) che destina al nostro territorio risorse importanti che permettono di dare ai cittadini la sicurezza di cui hanno bisogno”. Scaramelli puntualizza poi particolare soddisfazione per “la sistemazione ambientale e idrogeologica della scarpata a sud di Celle sul Rigo “un borgo- spiega il consigliere– a cui sono particolarmente legato e che merita grande attenzione.

E il consigliere Simone Bezzini aggiunge: “Sono questioni che ho seguito con meticolosa attenzione – spiega il consigliere – raccogliendo le sollecitazioni di sindaci e cittadini” “Bene anche lo stanziamento della Regione per il tratto della Strada provinciale 61 che passa dai Bagni San Filippo- conclude Scaramelli– luogo turistico che merita la massima sicurezza”