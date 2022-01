Prevenzione del tumore alla cervice uterina, l’invito per presentarsi allo screening è un appuntamento importante con la salute

Ha 48 anni Claudia, tanta voglia di vivere e di raccontare la sua storia. Una storia fatta di timori, paure ma, soprattutto, di un bellissimo lieto fine: “Ti arrivano i risultati del pap test e ti segnalano che c’è una lesione di alto grado. Ti blocchi, riguardi il referto e ti si secca la bocca. Cerchi su internet, ti incupisci, ti senti già tra la vita e la morte. Meno male, prima che mi sentissi già condannata, sono stata contatta dallo centro screening di Campostaggia per una colposcopia, durante la quale, facendo una biopsia, mi è stata confermata una lesione al collo dell’utero. Prima di un mese, mi è stata fatta una conizzazione, e il risultato istologico di questa ha evidenziato nella zona asportata un carcinoma in situ, la forma precedente di quello invasivo. A due anni dall’intervento, sono negativa a tutti gli esami di controllo. Negativa e felice. Non posso che ringraziare il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Campostaggia”.

Gennaio è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al collo dell’utero, un’occasione per ricordare quanto il Sistema Sanitario Nazionale mette a disposizione delle donne per avere un monitoraggio costante e sicuro della propria salute. Non c’è niente da dover fare se non presentarsi all’appuntamento che fornisce l’azienda sanitaria secondo un calendario temporale prestabilito. Sistema semplice, efficace e gratuito per tutte le donne dai 25 fino ai 64 anni.

Il pap test dedicato alle ragazze tra i 25 e 33 anni deve essere ripetuto ogni 3 anni, mentre l’hpv test (nella fascia 34-64 anni) volto alla ricerca del papilloma virus ogni 5 anni.

Studi scientifici hanno ampiamente dimostrato che proprio il papilloma virus può determinare l’insorgere del tumore al collo dell’utero, non tutte le donne che lo contraggono sviluppano il tumore, ma il virus è la causa dell’insorgenza della malattia.

É chiaro che la prevenzione gioca quindi un ruolo fondamentale sia perchè nel caso del pap test con un esito dubbio o di hpv test positivo è previsto un ulteriore livello di approfondimento ed il successivo monitoraggio (follow up), sia perchè il tipo di malattia non dà sintomi di avvertimento e può colpire ad ogni età. La tempistica della diagnosi risulta dunque fondamentale per la sua risoluzione.

Il rispetto del calendario delle visite programmate dall’Azienda sanitaria è l’elemento chiave per la salute della cervice uterina. Qualora una donna non possa presentarsi all’appuntamento o si renda conto che non è stata chiamata nel periodo previsto la stessa può prendere contatti con con la Segreteria screening dell’Area provinciale di residenza.

Siena – Per informazioni e per spostare gli appuntamenti. Screening colpo citologico (Hpv e Pap Test): dal lunedì al venerdì ai numeri 0577 536132 – 536839 – 536888 con orario 8.30-13.30 . Per annullare gli appuntamenti è possibile, oltre che ai numeri indicati, utilizzare l’indirizzo mail: [email protected]