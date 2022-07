Presunta violenza sessuale di gruppo, la ragazza ascoltata per sette ore

Dalle 9 fino alle 16: 7 ore, questa la durata dell’interrogatorio in forma semiprotetta per la presunta vittima di violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021.

A disporre l’incidente probatorio era stata il Gup Ilaria Cornetti. La giovane ha risposto a tutte le domande del giudice, del legale difensore e degli avvocati del giovane calciatore e degli altri due ragazzi ed ha poi lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.

“Sarebbe assolutamente improprio dire come è andata o come non è andata, no comment” così l’avvocato della difesa Gabriele Bordoni. “E’ stato un interrogatorio pesante, lunghissimo, la ragazza ha risposto a tutte le domande, secondo noi è una ragazza molto credibile” ha detto ivece Chiara Bini, avvocato dell’associazione Donna Chiama Donna ammessa come parte civile. “Ieri ho detto alla mia assistita di venire qui e raccontare semplicemente i fatti e così è andata” ha affermato l’avvocato della presunta vittima di violenza sessuale, Jacopo Meini.

Il procedimento è stato aggiornato al 16 settembre