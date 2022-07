Presunta violenza sessuale di gruppo: interrogatorio semiprotetto per la ragazza

Ci sarà l’interrogatorio da remoto e in forma semiprotetta per la presunta vittima di violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Questo è l’incidente probatorio disposto oggi dal Gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti che si terrà il 25 e 26 luglio nell’ambito del procedimento che vede accusati un giovane calciatore, suo zio e un amico. La magistratura aveva chiesto l’interrogatorio in forma protetta della giovane studentessa mentre le difese degli accusati avevano invece richiesto l’interrogatorio in forma libera. Gli stessi avvocati hanno anche prodotto alcune recenti foto estrapolate dai social network della parte offesa. “Questa modalità – ha sottolineato l’avvocato Gabriele Bordoni, legale del calciatore – ci permetterà di fare domande direttamente alla ragazza. Ma ho delle perplessità sui mezzi tecnologici da utilizzare: ci vuole infatti una buona tecnologia con un audio e un video adeguati che ci permettano di osservare chi risponde, la sua espressione, la sua faccia. Molti processi famosi si sono risolti osservando proprio il modo con cui una persona ha risposto alle domande”.

