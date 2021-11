Presentata la guida oro “I vini di Veronelli”

Si è svolta oggi venerdì 12 novembre, nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, la presentazione della Guida dei Vini di Veronelli (padre della critica del vino italiana), con la partecipazione dei curatori della guida: Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello, moderati dal giornalista di Cook Corriere della Sera Gabriele Principato.

L’edizione 2022 della guida Oro I Vini di Veronelli è la più corposa dell’ultimo decennio, in quanto è cresciuto il numero dei produttori presentati e si espandono i contenuti proposti. Le Tre Stelle Oro rappresentano l’eccellenza qualitativa della vite e del vino, secondo la valutazione effettuata dai curatori con un punteggio minimo che va dai 94 ai 100 centesimi. Quest’anno sono ben 399 le aziende che hanno raggiunto questo riconoscimento.

Nell’occasione sono state svelate anche le “10 Sole”, aziende che hanno significativamente impressionato i curatori della guida con i propri vini. Una sorta di scoperta di talenti nuovi e nascosti, in linea con la filosofia del pensiero di Luigi Veronelli. Ad aggiudicarsi il prestigioso premio, quest’anno, il Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri 2019 di La Vrille (Verrayes, AO), il Monferrato Rosso 1491 2015 di Castello di Uviglie (Rosignano Monferrato, AL), l’Oltrepò Pavese Riesling Superiore Vigna Martina Le Fleur 2019 di Isimbarda (Santa Giulietta, PV), lo Zero Infinito Perpetuo s.a. di Pojer & Sandri (Faedo, TN), il Collio Pinot Grigio Riserva Mongris 2017 di Marco Felluga (Gradisca d’Isonzo, GO), il Maremma Toscana Sangiovese Acrobata 2015 di Pian del Crognolo (Scansano, GR), il Serra Petrona Rosso Morò 2018 di Fontezoppa (Civitanova Marche, MC), il Fonte Grotta Moscato Secco Colline Pescaresi 2020 di Tenuta Secolo IX (Castiglione a Casauria, PE), l’Etna Rosso Riserva Saeculare 2012 di I Custodi delle Vigne dell’Etna (Castiglione di Sicilia, CT), infine il vino Zhabib Terre Siciliane Zibibbo Passito 2020 di Hibiscus (Ustica, PA).

Stefania Tacconi

Questo slideshow richiede JavaScript.

Numerose le aziende toscane che si sono aggiudicate le Tre stelle oro. Le riportiamo di seguito. Al seguente link è possibile scaricare l’elenco completo: https://www.seminarioveronelli.com/2021/guida-veronelli-2022-tre-stelle-oro-migliori-assaggi-e-grandi-esordi/

A Filippo Toscana Rosso 2019 Paradiso GB 94

Aleatico Passito Toscana s.a. Podere 414 GB 94

Altrovino Merlot e Cabernet Franc Costa Toscana 2018 Duemani GB 94

Bolgheri Camarcanda 2018 Cà Marcanda GB 94

Bolgheri Rosso Superiore Arnione 2018 Campo alla Sughera GB 96

Bolgheri Rosso Superiore Atis 2018 Guado al Melo GB 96

Bolgheri Rosso Superiore Bell’Aja 2018 San Felice GB 94

Bolgheri Rosso Superiore Caccia al Piano 2018 Caccia al Piano 1868 GB 94

Bolgheri Rosso Superiore Castello di Bolgheri 2018 Castello di Bolgheri GB 94

Bolgheri Rosso Superiore Dedicato a Walter 2017 Poggio al Tesoro GB 96

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2018 Grattamacco GB 96

Bolgheri Rosso Superiore Guado de’ Gemoli 2018 Chiappini GB 94

Bolgheri Rosso Superiore L’Alberello 2018 Grattamacco GB 9

VV Vigna Vecchia Toscana 2015 Montecalvi GB 94

Bolgheri Rosso Superiore Sondraia 2018 Poggio al Tesoro GB 95

Bolgheri Sassicaia 2018 Tenuta San Guido GB 98

Bolgheri Superiore Argentiera 2018 Argentiera GB 96

Bolgheri Superiore Greppicaia 2018 I Greppi GB 95

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2018 Tenuta Guado al Tasso GB 97

Bolgheri Superiore Ornellaia La Grazia 2018 Ornellaia GB 96

Bolgheri Superiore Poggiomatto 2018 Micheletti GB 94

Bolgheri Superiore Renzo 2017 Pietranova GB 94

Bosco Syrah Toscana 2018 d’Alessandro GB 94

Boscobruno Pinot Nero Toscana 2018 Vallepicciola GB 94

Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2018 Brancaia GB 95

Brunello di Montalcino 2016 Casanova di Neri GB 95

Brunello di Montalcino 2016 Il Poggione GB 94

Brunello di Montalcino 2016 La Gerla GB 95

Brunello di Montalcino 2016 Podere Brizio GB 94

Brunello di Montalcino 2016 Poggio di Sotto GB 98

Brunello di Montalcino 2016 Roberto Cipresso GB 95

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2016 Castiglion del Bosco GB 94

Brunello di Montalcino Cerretalto 2015 Casanova di Neri GB 97

Brunello di Montalcino Fiore di No 2016 La Fiorita GB 94

Brunello di Montalcino Il Marroneto 2016 Il Marroneto GB 95

Brunello di Montalcino Luce 2016 Luce GB 95

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2016 Il Marroneto GB 98

Brunello di Montalcino Manachiara 2016 Nardi GB 94

Brunello di Montalcino Montosoli 2016 Altesino GB 96

Brunello di Montalcino Persante 2016 La Rasina GB 94

Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2016 Pian delle Vigne GB 95

Brunello di Montalcino Podernovi 2016 San Polo GB 94

Brunello di Montalcino Progetto Prime Donne 2016 Donatella Cinelli Colombini GB 94

Brunello di Montalcino Rennina 2016 Pieve Santa Restituta GB 94

Brunello di Montalcino Riserva 2015 Altesino GB 95

Brunello di Montalcino Riserva 2015 La Fiorita GB 94

Brunello di Montalcino Riserva 2015 Lisini GB 94

Brunello di Montalcino Riserva 2015 Uccelliera GB 94

Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2015 La Gerla GB 95

Brunello di Montalcino Riserva Le Due Sorelle Tenuta La Fuga 2015 Folonari GB 94

Brunello di Montalcino Riserva Millecento 1100 2015 Castiglion del Bosco GB 95

Brunello di Montalcino Riserva Oliveto P.56 2015 Buon Tempo GB 94

Brunello di Montalcino Riserva Poggio Abate 2015 La Poderina GB 94

Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento di Castelgiocondo 2015 Frescobaldi GB 94

Brunello di Montalcino Riserva Vignaferrovia 2015 Pian delle Vigne GB 94

Brunello di Montalcino Salvioni 2016 La Cerbaiola GB 97

Brunello di Montalcino Sugarille 2016 Pieve Santa Restituta GB 96

Brunello di Montalcino Tenuta La Fuga 2016 Folonari GB 94

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2016 Casanova di Neri GB 94

Brunello di Montalcino Ugolaia 2015 Lisini GB 95

Brunello di Montalcino Ugolforte 2016 San Giorgio GB 94

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2016 Argiano GB 95

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2016 Mastrojanni GB 94

Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2015 Col d’Orcia GB 94

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2016 San Polo GB 95

Brunello di Montalcino Voliero 2016 Uccelliera GB 94

Cabreo Il Borgo Tenute del Cabreo Toscana Rosso 2018 Folonari GB 94

Camartina Toscana Rosso 2017 Querciabella GB 94

Campo di Camagi Toscana Rosso 2019 Trinoro GB 94

Capannelle Solare Toscana Rosso 2015 Capannelle GB 95

Carmignano Riserva Piaggia 2018 Piaggia GB 94

Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2011 Capezzana GB 95

Castello del Terriccio Toscana 2017 Castello del Terriccio GB 94

Cepparello Rosso Toscana 2018 Isole e Olena GB 94

Chianti Classico Gran Selezione Badia a Passignano 2018 Marchesi Antinori GB 94

Chianti Classico Gran Selezione Ceniprimo 2018 Ricasoli GB 94

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2018 Ricasoli GB 94

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Il Poggio 2016 Castello di Monsanto GB 94

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2016 Rocca di Montegrossi GB 95

Duemani Cabernet Franc Rosso Costa Toscana 2018 Duemani GB 97

Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale 2018 Fontodi GB 96

Fontalloro Sangiovese di Toscana 2018 Felsina GB 94

Geremia Toscana Rosso 2016 Rocca di Montegrossi GB 94

Giusto di Notri Rosso Toscana 2018 Tua Rita GB 95

Guardiavigna Orniello Toscana 2017 Podere Forte GB 95

Hide Syrah Costa Toscana 2018 Bulichella GB 94

I Fiori Blu Cabernet Sauvignon Toscana 2016 Sant’Agnese GB 95

I Sodi di San Niccolò Toscana 2017 Castellare di Castellina GB 95

Il Borro Rosso Toscana 2017 Il Borro GB 94

Il Caberlot Toscana 2018 Il Carnasciale GB 94

Il Carbonaione Alta Valle della Greve 2018 Poggio Scalette GB 94

Il Passito di Corzano 2006 Corzano e Paterno GB 94

Jassarte Rosso Toscana 2018 Guado al Melo GB 94

La Pineta Toscana Rosso 2019 Podere Monastero GB 94

La Ricolma Merlot di Toscana 2018 San Giusto a Rentennano GB 94

Le Pupille Toscana Syrah 2016 Le Pupille GB 94 Lienà Cabernet Franc Rosso Toscana 2018 Chiappini GB 94

Lienà Merlot Toscana 2018 Chiappini GB 94

Luce Toscana Rosso 2018 Luce GB 96

Lumeo Rosso Toscana 2018 Toscani GB 94

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2018 Rocca di Frassinello GB 94

Maremma Toscana Poggio alle Nane 2018 Le Mortelle GB 94

Maremma Toscana Rocca di Frassinello 2019 Rocca di Frassinello GB 94

Maremma Toscana Sangiovese Acrobata 2015 Pian del Crognolo GB 94

Maremma Toscana Syrah Domatore 2015 Pian del Crognolo GB 94

Massetino Toscana 2018 Masseto GB 95

Masseto Toscana 2018 Masseto GB 98

Maurizio Fuselli Petit Verdot Rosso Toscana 2018 Terre del Marchesato GB 95

Messorio Rosso Toscana 2018 Le Macchiole GB 98

Migliara Syrah Toscana 2017 d’Alessandro GB 96

Miticaia Toscana Rosso 2016 Batavigna GB 97

Montepepe Bianco Vintage Toscana 2014 Montepepe GB 95

Monteverro Chardonnay Toscana 2018 Monteverro GB 94

Monteverro Toscana Rosso 2018 Monteverro GB 97

Mordese Cabernet Franc Toscana 2018 Vallepicciola GB 94

Oreno Rosso Toscana 2019 Tenuta Sette Ponti GB 95

Orma Rosso Toscana 2019 Orma GB 94

Ornellaia Bianco Toscana 2018 Ornellaia GB 96

Oro Bianco Chardonnay Toscana 2018 Capannelle GB 94

Palazzi Toscana Rosso 2019 Trinoro GB 94

Paléo Toscana Rosso 2018 Le Macchiole GB 95

Paterno II Toscana 2018 Paradiso GB 95

Percarlo Sangiovese di Toscana 2017 San Giusto a Rentennano GB 94

Petit Manseng Costa Toscana Passito 2018 Terenzi GB 96

Piantonaia Alta Valle della Greve 2018 Poggio Scalette GB 95

Poggio de’ Colli Toscana Cabernet Franc 2018 Piaggia GB 94

Pomino Bianco Riserva Benefizio Castello di Pomino 2019 Frescobaldi GB 94

Sapaio Rosso Toscana 2018 Sapaio GB 94

Sassobucato Rosso Toscana 2018 Russo di Michele Russo GB 94

Sassontino Sangiovese Toscana 2009 Casanova della Spinetta GB 94

Saxa Calida Toscana Rosso 2019 Paradiso GB 94

Scrio Rosso Toscana 2018 Le Macchiole GB 97

Solaia Toscana 2018 Marchesi Antinori GB 98

Solengo Toscana Rosso 2018 Argiano GB 94

Spirto Merlot Toscana 2016 Sant’Agnese GB 95

Suisassi Syrah Costa Toscana 2018 Duemani GB 95

Tenuta di Trinoro Toscana Rosso 2019 Trinoro GB 95

Tignanello Toscana 2018 Marchesi Antinori GB 96

Tinata Monteverro Toscana Rosso 2018 Monteverro GB 96

Val d’Arno di Sopra Merlot Galatrona 2018 Petrolo GB 94

Vigna Vecchia Rosso Toscana 2018 I Giusti & Zanza Vigneti GB 94

Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2013 San Giusto a Rentennano GB 96

Vin Santo del Chianti Classico 2009 Felsina GB 94

Vin Santo del Chianti Classico 2011 Fontodi GB 94

Vin Santo del Chianti Classico 2010 Rocca di Montegrossi GB 95

Vin Santo di Carmignano Riserva 2013 Capezzana GB 94

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2018 Poliziano GB 94

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Bossona 2016 Dei GB 96

VV Vigna Vecchia Toscana 2015 Montecalvi GB 94