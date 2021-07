Prendeva il reddito di cittadinanza nonostante le vincite alle scommesse online, denunciato

Continuano i controlli della Guardia di Finanza di Siena sulle posizioni di chi percepisce il reddito di cittadinanza per vedere se si è in possesso di alcuni requisiti specifici, sia soggettivi che econometrici ben precisi. Durante le verifiche è stato denunciato un uomo che vive nel Chianti senese. La persona non ha comunicato, per il 2019. la variazione del suo patrimonio mobiliare nonostante avesse conseguito nel medesimo anno vincite online per un importo di 16 mila euro, superando la soglia massima del patrimonio mobiliare contemplata dalla normativa di settore. A questo si sono legate anche criticità riguardanti il reddito di cittadinanza: il beneficiario deve comunicare all’Inps ogni variazione che comporti il superamento dei limiti reddituali e patrimoniali, incrementabili in ragione del numero di componenti del nucleo familiare, facendovi rientrare le somme acquisite “a seguito di donazione, successione o vincite”. Il soggetto è stato denunciato alla locale procura della repubblica per il reato previsto dall’art. 7, c.2 del d.l. n. 4/2019 in quanto non ha provveduto alle comunicazioni di variazione del patrimonio mobiliare, come invece previsto dalla normativa di riferimento. Analoga segnalazione è stata effettuata al competente ufficio dell’inps per il blocco delle successive erogazioni e per il recupero delle somme già indebitamente percepite.