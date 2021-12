Premio Lorenzo Fiorai, ecco i vincitori della prima edizione

Si è tenuta nei locali della Contrada della Chiocciola la premiazione dei vincitori della prima edizione del Premio Lorenzo Fiorai. Il Premio indetto dalla famiglia a ricordo del figlio prematuramente scomparso ha coinvolto l’Associazione Il Liceone nella sua organizzazione e il Liceo Classico E. S. Piccolomini.

A causa della pandemia non potendo usufruire dei locali della scuola l’evento è stato ospitato dalla Contrada della Chiocciola, contrada di Lorenzo, alla presenza del priore Marco Grandi, del ex presidente dell’Associazione Alessandro Bellini, della famiglia Fiorai e del Prof. Francesco Ricci in rappresentanza del Liceo. Il premio consisteva nella cifra di € 500,00 per il primo classificato, € 300,00 per il secondo ed € 200,00 per il terzo, per l’interpretazione del tema “Pandemia e Fragilità”.

I premi sono andati a: Francesco Saverio Ricci con una foto primo classificato; Chiara Bigliazzi seconda classificata con una prosa; Giulia Manganelli terza classificata, anch’essa con una prosa. Calorosa la partecipazione e l’emozione per il ricordo dell’amico, compagno e contradaiolo prematuramente scomparso e l’interpretazione degli studenti del tema assegnato.

“L’Associazione è onorata di aver partecipato alla realizzazione di questo premio – sottolinea la Presidente de Il Liceone, Avv. Giuliana Testa – particolarmente caro, visto che Lorenzo Fiorai è stato un liceale, comitatense e molto vicino anche da ex al liceo classico E. S. Piccolomini, ed è entusiasta di continuare a dare il proprio sostegno a questa iniziativa fortemente voluta dai genitori di Lorenzo: Bruno Fiorai e Patrizia Peccianti; sarà negli anni un momento motivante per i ragazzi che vorranno partecipare al bando ogni anno e toccante e partecipativo per la famiglia Fiorai….è come se Lorenzo continuasse a vivere nel ricordo di tutti noi”.