Preimmatricolazioni aperte all’università di Siena per il nuovo anno accademico

Sono aperte le preimmatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico non a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2021/2022.Gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori o che hanno già conseguito il diploma di maturità possono preimmatricolarsi entro il 16 luglio. Tutti saranno contattati da uno studente tutor, che offrirà un supporto personalizzato per agevolare l’inserimento nella vita universitaria e nel percorso di studi scelto.Per il prossimo anno accademico l’Università di Siena propone un’offerta variegata, che comprende 33 corsi di laurea, 36 corsi di laurea magistrale e cinque corsi di laurea a ciclo unico. Quattro sono i corsi di nuova istituzione, che vanno a completare la già ampia proposta dell’Ateneo: tre corsi di laurea, Tecniche audioprotesiche, abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista, Agribusiness e Economics and Management, e un corso di laurea magistrale, Biodiversity, Conservation and Environmental Quality.Tutte le informazioni sui corsi sono consultabili nel sito web orientarSI, dove è presente anche un videomessaggio del rettore e degli studenti tutor che presentano l’Ateneo, la sua storia, l’offerta formativa e i servizi, https://orientarsi.unisi.it/scelgo/news-scelgo/news/aperte-le-preimmatricolazioni-ai-corsi-unisi.