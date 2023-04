Ponte del primo maggio all’insegna del maltempo a Siena: pioggia attesa per domenica e lunedì

Weekend e primo maggio all’insegna del brutto tempo a causa di una perturbazione attesa tra domenica e lunedì che porterà piogge su tutta la provincia. Sabato: il cielo sarà inizialmente velato per poi passare a nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piovaschi nelle zone collinari del Chianti. Domenica: il cielo sarà per lo più coperto con annuvolamenti più significativi nelle prime ore del pomeriggio, con l’arrivo delle prime piogge anche a carattere temporalesco. I venti saranno moderati e soffieranno da est/nord-est. Le temperature massime non supereranno i 18/20 gradi. Per la giornata di lunedì: è prevista pioggia e temperature in diminuzione con massime tra 15 e i 17 gradi.

Gabriele Ruffoli