Polizia municipale, l’attività del 2021: nell’anno passato effettuati 3900 interventi

Oltre 3milanovecento interventi, più di 110mila verbali di contestazione, 384 incidenti stradali rilevati, 197 violazioni registrate nel mondo del commercio di cui 122 per violazioni alle regole anti-covid.

Questa è una parte del bilancio dell’attività del 2021 della polizia municipale che oggi compie il suo 173esimo anniversario. In ottemperanza al rispetto delle misure anti-contagio oggi non si è potuta svolgere la tradizionale cerimonia nella sala del Mappamondo.

“Ben 173 anni fa, con la notificazione per l’arruolamento nella “Guardia municipale sanese” si costituiva formalmente l’attuale corpo di polizia municipale – spiega il comandante dei vigili urbani Marco Manganelli – Nell’occasione rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le Autorità civili, militari e religiose della città, a tutte le sue componenti, nessuna esclusa, per la collaborazione, il sostegno e la condivisione che ci ha visto ancora più uniti nell’affrontare comuni obiettivi in un lungo e difficile periodo contraddistinto dall’emergenza Covid. Un saluto ai 17 Priori e per loro tramite a tutti i contradaioli, nella certezza di proseguire l’attuale ottimo rapporto di collaborazione e con lo sguardo comune rivolto al futuro. Un particolare grazie al Sindaco e all’Amministrazione comunale che mai hanno fatto mancare il supporto e la vicinanza agli appartenenti al Corpo. Auguro ogni bene alle donne e agli uomini della polizia municipale”.

“Il compito che i nostri agenti svolgono ogni giorno sulle strade, ancora più complesso causa Covid, non è certamente un compito facile – spiega l’assessore alla polizia municipale del comune di Siena Clio Biondi Santi – per questo ci tengo particolarmente a ringraziarli, per la dedizione e l’attaccamento che ogni giorno dimostrano per la nostra città. In questi ultimi mesi rispettare le regole e le normative per un senso di responsabilità collettivo è divenuto ancora più importante. In questo fondamentale diventa per la comunità il lavoro svolto dalla polizia municipale”.

Attività anno 2021

Centrale operativa, front office, videosorveglianza, ordinanze circolazione stradale, bollettino della viabilità, Atti amministrativi, oggetti smarriti

Sono stati 3902 gli interventi registrati dalla centrale operativa. I vigili hanno rimosso 521 veicoli e ne hanno bloccati 4. Per 20 mezzi rimossi ma mai alienati è stata attivata la procedura di alienazione. Nel 2021 sono stati fatti 22 Tso. A Siena sono attive 279 telecamere di videosorveglianza e 124 di queste sono state usate per la ricerca filmati per indagini. Il corpo ha emanato 1247 ordinanze di circolazione stradale, emesso 111 bollettini della viabilità e 589 atti amministrativi.

Verbali, violazioni con dispositivi elettronici, ricorsi

Sono stati fatti 110184 verbali di contestazione, 60995 sono stati riscossi per 5706458,86 euro. A Sigerico sono stati inviati, per la riscossione coattiva, 255 verbali extra Codice della strada riferiti agli anni 2017/2018 e 13464 verbali elevati per violazioni al Codice della strada e riferiti al 2018. Capitolo violazioni con dispositivi elettronici: 48183 sono state riscontrate per l’ art.142 CdS ; 35878 per gli art. 7, 9, 14 CdS varchi ZTL; 3736 per l’ art.146 CdS sul rosso semaforico. Sono stati eseguiti nell’anno appena passato 30 sequestri amministrativi per violazioni all’ art.193 CdS (mancata copertura assicurativa) e, in seguito ai rilievi di incidenti stradali, un sequestro per violazione art.116 CdS (mancanza patente di guida) e un sequestro per violazione art. 186 (guida sotto l’influenza di alcool). Sono infine 780 i ricorsi fatti al Prefetto e al Giudice di pace

Infortunistica stradale

Nel 2021 la municipale ha rilevato 384 incidenti, nessuno con mortale ma 168 con feriti e con 199 persone coinvolte, per le quali é stato rilasciato referto di prognosi dal pronto soccorso. Degli incidenti del 2021: 35 hanno coinvolto pedoni, 11 veicolo e animali selvatici, 302 sono stati rilevati in ambito urbano. Tre persone sono state trovate alla guida in stato di ebrezza, una in stato di di alterazione psicofisica. Sono 90 gli interventi chiesti a Sicurezza & Ambiente per il ripristino del manto stradale a seguito di perdita di liquidi o detriti solidi. Undici invece le comunicazioni di reato fatte alla Procura della Repubblica per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale, art. 590 bis Codice penale. Nel 2021 i vigili hanno fatto 38 Comunicazioni motorizzazione civile e trasporti in concessione (di cui 37 revisioni straordinarie veicoli coinvolti in incidenti stradali con danni gravi e 1 revisione patente art.128 Codice della strada)

Vigilanza su Commercio, edilizia, ambientale

Sono stati 30024324 i controlli eseguiti nei vari mercati nel nostro territorio, dal mercato del Petriccio del lunedì a quello dell’antiquariato la domenica. Negli scorsi dodici mesi i vigili hanno eseguito 203 accertamenti tra i commercianti – 64 di questi a materiali pirotecnici, 16 al decoro urbano, 30 per tutela di ambiente e animali-. Sono invece 197 le violazioni accertate nel mondo del commercio – 4 sono penali, 193 amministrative-: 122 sono dovute al mancato rispetto delle regole anticovid (1016 i controlli al green pass); 40 per violazione del regolamento comunale; 17 per violazione delle legge e regolamenti sul commercio; 4, appunto, per violazione del codice penale; 2 sul regolamento delle pubblicità; 2 per violazione di ordinanze sindacali; 2 per violazioni sulle leggi a tutela degli animali; 8 per altre leggi. Si passa poi al tema dell’Edelizia e dell’ambiente: qui sono stati fatti 53 accertamenti per l’attività edilizia; 18 per la tutela ambientale collegata all’edilizia; sono state aperte 42 pratiche per pubblica incolumità e ne sono state verificate 90; 11 le indagini delegate alla procura della repubblica locale; 12 le informative di reato per violazione dell’ art 347 Codice di procedura penale; un sequestro effettuato secondo art. 321 Codice di procedura penale; 11 le multe fatte (di cui 10 per violazione CdS e uno per decreto legislativo n.152/2006 Norme in materia ambientale)