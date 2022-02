Poggibonsi, venerdì arriva in Valdelsa il Servizio di emergenza urgenza sociale

Approda anche in Valdelsa il SEUS, il Servizio di emergenza urgenza sociale per rispondere alle circostanze della vita quotidiana ed ai bisogni indifferibili dei cittadini, che possono insorgere repentinamente ed improvvisamente, in forma acuta e grave.

Il nuovo servizio, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, sarà presentato venerdì 25 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso l’Accabì Hospital Burresi di Poggibonsi.

Parteciperanno all’inaugurazione Cristina Corezzi della Regione Toscana; Francesca Nencioni e Biancamaria Rossi per la Società della Salute Alta Valdelsa; Elisa Fattori del Dipartimento dei Servizi Sociali ASL TSE; Andrea Mirri, Coordinatore tecnico-scientifico del Servizio Emergenza Urgenza Sociale; Arianna Giannelli, Cooperativa La Pietra d’Angolo e Cristina Pasqui e Serena Pallassini della Società della Salute Senese.

“Si tratta di un servizio innovativo e fondamentale – Biancamaria Rossi, Direttore della Società della Salute Alta Valdelsa – che ci permette di intervenire a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell’anno tempestivamente e in modo mirato su tutte quelle situazioni di emergenza sociale, che insorgono spesso improvvisamente ed hanno bisogno di risposte immediate“.

Il Seus è organizzato attraverso una Centrale operativa e alcune Unità territoriali che sono pronte ad intervenire, ognuna nel proprio territorio. Il servizio, a disposizione di tutti i cittadini, viene attivato tramite numero verde dedicato e gratuito, attraverso la segnalazione da parte di soggetti istituzionali come amministrazioni comunali, servizi sociali, forze dell’ordine, pronto soccorso, che si trovino di fronte ad una situazione emergenziale e che richieda un pronto intervento immediato.