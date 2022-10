Poggibonsi, una flotta di studenti per “Puliamo il mondo”

Sono state ben ventiquattro quest’anno le classi di studenti coinvolte in “Puliamo il Mondo”, la grande iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente. “Una partecipazione bella – dice l’assessore all’Ambiente Roberto Gambassi – che anche quest’anno si è rinnovata e di cui ringrazio prima di tutto le scuole del nostro territorio, sempre sensibili a tematiche come questa e sempre pronte a dare il proprio contributo per promuovere e diffondere una cultura del rispetto e della tutela ambientale”.

Complessivamente sono stati oltre 500 gli studenti e le studentesse che nei giorni scorsi, il 19 ottobre, armati di guanti e paletta, hanno contribuito a ripulire giardini scolastici e spazi pubblici. Insieme a loro, oltre 60 docenti coinvolti.

“Una piccola flotta di questi seicento persone – dice Gambassi – Grazie a tutti loro per avere preso parte a questa giornata che ha la capacità e l’obiettivo di veicolare un messaggio importante, ovvero che il mondo è nostro e ciascuno di noi può e deve avere un ruolo attivo nel prendersene cura. E’ un messaggio bello che le giovani generazioni possono contribuire a diffondere anche nei confronti di chi pensa che la responsabilità di una situazione ambientale degradata sia sempre di qualcun altro. Serve invece una assunzione di responsabilità da parte di tutti ei più giovani in questo sono fondamentali non solo perché sono i cittadini di domani ma perché hanno la capacità di avere un forte potere pedagogico nei confronti di tutta la comunità”.

Nel Comprensivo 1 hanno aderito sia la primaria che la secondaria, in particolare classi delle scuole elementari Calamandrei, Vittorio Veneto e Bernabei e medie Marmocchi. Per quanto riguarda il Comprensivo 2 coinvolte classi appartenenti alla scuola elementare Pieraccini e alla scuola media Leonardo Da Vinci.

La aree coinvolte nella pulizia sono state i giardini delle scuole e i giardini pubblici attigui alle scuole, il parco della Magione, la zona del Vallone, Fonte delle Fate.

I partecipanti hanno ricevuto il kit necessario con il contributo anche del Comune. Dopo un veloce saluto da parte dell’assessore Gambassi e dei dirigenti scolastici Maresa Magini e Annarita Magini sono partiti per i vari spazi da ripulire. “Un’azione pratica e simbolica che deve essere impegno di tutti”, chiude l’assessore.