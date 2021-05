Poggibonsi, scoperto con 30 dosi di cocaina: arrestato

Durante un controllo, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Poggibonsi hanno fermato, qualche giorno fa, nello stesso comune valdelsano, un giovane che, con fare sospetto, si stava allontanando a piedi dopo essere uscito da un condominio. Il ragazzo dopo essere stato fermato e a seguito di un breve accertamento è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina pronta per essere consumata o rivenduta. Immediate indagini hanno permesso ai militari della stazione di Poggibonsi di individuare il luogo e la persona che aveva venduto al giovane la sostanza stupefacente. Una volta all’interno dell’abitazione è stato identificato C.M, pregiudicato 38enne trovato in possesso di altre 30 dosi di cocaina, circa 1000 euro e tutto l’occorrente per il confezionamento e lo spaccio della sostanza. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.