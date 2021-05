Poggibonsi, nuovo assetto per l’area di sosta in via Trento

Nuovo assetto per l’area di sosta interna a via Trento. Dopo il recente intervento di ottimizzazione degli spazi presenti, è in corso il posizionamento della segnaletica.

Il nuovo assetto sarà accompagnato dall’introduzione di modifiche viarie che consentiranno di migliorare la sicurezza e fluidità della circolazione, anche in continuità con altri interventi realizzati.

In particolare sarà invertito il senso di marcia della corsia con tutti gli adeguamenti conseguenti. L’accesso al parcheggio sarà dalla parte più alta di via Trento con uscita all’intersezione tra via Trento e via Riesci. In questi giorni si procede con la segnaletica orizzontale e verticale che comporta anche il riposizionamento dello stallo per il carico e lo scarico delle merci, degli stalli rosa e degli stalli per titolari di concessione invalidi. Per consentire i lavori è in vigore un temporaneo divieto di sosta nell’area, dalle 7 alle 13 e fino al termine delle operazioni.

I lavori su via Trento sono stati realizzati nell’ambito del progetto di ottimizzazione degli spazi di sosta in centro che stanno riguardando in questi giorni l’area di largo Gramsci. Lavori programmati in seguito agli impegni assunti con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e con l’associazione Viamaestra nel contesto della riqualificazione di piazza Berlinguer.

Nel confronto che ha riguardato la futura destinazione della piazza, uno degli elementi portanti è stata la necessità di recuperare spazi di sosta in aree immediatamente vicine, a compensare quelli che verranno meno con la futura pedonalizzazione. Le aree individuate per ospitare ulteriori spazi di sosta, oltre 25, sono l’area di via Riesci e via Trento, dove i lavori si sono completati e largo Gramsci dove i lavori sono in corso. Più limitatamente si interverrà anche all’intersezione tra viale Garibaldi e via Borgo Marturi a lato di piazza Matteotti.