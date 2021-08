Poggibonsi basket, Emanuele Castracani confermato in squadra

“Conferma in casa Paolo Nesi Group Poggibonsi. Emanuele Castracani è ancora uno di noi”, lo scrive la società in una nota.

“Centro vecchio stampo, classe ’85 per 2 metri di altezza, Emanuele è quel tipo di giocatore che tutti gli allenatori e compagni di squadra vorrebbero avere. Generoso, sempre presente e con una competitività nel gioco fuori dal normale. Quello che fa Emanuele in campo è qualcosa che va ben oltre al canestro segnato o il rimbalzo preso. Buon tiro e movimenti in post basso vecchia scuola di altissima qualità.Per questo siamo convinti che possa essere il giocatore perfetto da inserire nella Paolo Nesi per questo progetto”, spiegano ancora.

“Sono soddisfatto di questa conferma, Emanuele anno scorso ci ha dato una grande mano dimostrando fin da subito un alto attaccamento alla maglia. Di sicuro con lui, Borgianni, Sancho e Maestrini ci presenteremo con dei lunghi di primissimo ordine”, così il coach del Poggibonsi Basket Andrea Aprile.

Queste le parole di Emanuele Castracani: “Sono contento di giocare a Poggibonsi perché è una società ben organizzata con un obiettivo ben preciso che è quello di vincere. Elemento questo per me molto importante. Quando scendo in campo io gioco sempre per vincere, non sono un “giovane” quindi i miei stimoli e le mie energie sono focalizzate su quello che per me è l’obiettivo principale Metterò a disposizione del coach e di tutto il gruppo la mia esperienza cercando di trasmettere ai miei compagni la mia grinta e magari ai lunghi qualche movimento “old style” che nel basket non fa mai male. Le mie motivazioni? Odio perdere, sono fatto così. Bisogna entrare in campo per vincere il campionato, vincere tutte le partite.

Darò il massimo per questa maglia”.