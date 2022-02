Pnrr, in Toscana 3,5 miliardi di euro di progetti

“Nelle 197 linee di finanziamento stabilite a livello centrale Toscana si stanno movimentando, ad oggi, 3,5 miliardi di euro, già assegnati o stimati su progetti tramite decreti ministeriali o atti della Regione”. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha fatto il punto della situazione sulle novità che riguardano il Pnrr.

“Molti altri interventi sono frutto di concertazione e aspettano ancora un atto formale, continua il presidente, che traccia la cornice di lavoro ma anche una prima carrellata di interventi”, precisano dalla Regione. L’impianto del Piano mette insieme “pubblico e privato” continua Giani, che cita interventi e capitoli con risorse finalizzate come, ad esempio: circa 100 milioni per le politiche sul mondo del lavoro; 450 milioni di euro sulla sanità per case e ospedali di comunità, centrali operative territoriali, adeguamento sismico e ammodernamento delle infrastrutture ospedaliere, assistenza domiciliare. “Inoltre, circa 43 milioni per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica; 84 nell’ambito dell’istruzione professionalizzante per la riforma degli ITS e 102 milioni per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura della prima infanzia”, ricordano dalla Regione.