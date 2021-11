Pnrr, Giani: “Dobbiamo puntare sulle scienze della vita”

“Nel Pnrr dobbiamo puntare sulle scienze della vita per avere finanziamenti nel settore della ricerca”, lo dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine del suo intervento al Festival della salute. “Possiamo vantarci di avere strutture di eccellenza in questo campo: non ci sono solo le università, abbiamo anche Aziende ospedaliere di grande livello come Careggi, Scotte e Cisanello, abbiamo la Fondazione Monasterio, c’è la pediatria del Meyer. La Toscana è anche un’eccellenza nel campo delle scienze farmaceutiche e qui Siena è una vera e propria cittadella. Siamo anche un grande laboratorio per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, all’avanguardia rispetto ad altre realtà italiane. Questo me lo ha riconosciuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza nella sua ultima visita nel nostro territorio”, aggiunge. Per Giani la salute “è il tema di più grande attualità. Dalla ricerca, alla robotica nella chirurgia e nella cardiologia, ci si sta appassionando sempre di più a questo argomento”