Piscine Trasqua dona ingressi omaggio ai professionisti dell’Aou Senese impegnati nell’area Covid

Generosità da parte di Piscine Trasqua che, apprezzando lo sforzo di tutti i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese impegnati da mesi contro il Covid-19, ha predisposto una convenzione e alcuni sconti per l’estate 2020, riservati a tutto il personale del policlinico Santa Maria alle Scotte. In particolare, da lunedì 20 luglio, per i medici, infermieri ed OSS che hanno lavorato nell’area Covid è riservato un ingresso omaggio giornaliero con lettino, valido dal lunedì al giovedì. Inoltre, per i familiari dei professionisti di area Covid, così come per tutti gli altri professionisti dell’Aou Senese, sono previsti specifici scontri per l’ingresso alle piscine, dal lunedì al giovedì. Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, la consegna dei coupon omaggio, grazie ai quali i professionisti del Covid potranno accedere alle Piscine Trasqua. Presenti alla consegna il direttore amministrativo dell’Aou Senese, Maria Silvia Mancini, il coordinatore dell’area Covid Federico Franchi e il coordinatore infermieristico Angelo Nuzzo, oltre che Marcello Imbimbo, titolare di Piscine Trasqua.