Piscina piazza Amendola, interrogazione del Pd: “Il sindaco come intende rendere più sicura l’area?”

“Quali interventi e iniziative, in accordo con le Autorità preposte, intende mettere in atto al fine di normalizzare e rendere più sicura e maggiormente fruibile l’intera zona” di Piazza Amendola? Lo chiedono i consiglieri del Pd al sindaco di Siena Nicoletta Fabio in un’interrogazione presentata al sindaco Nicoletta Fabio. Quanto alla piscina presente nell’area i consiglieri dem chiedono “se attraverso colloqui con la società sportiva che gestisce l’impianto, è emersa la volontà di riaprire al pubblico” la struttura. E sempre sulla piscina viene inoltre chiesto “se in caso di risposta negativa da parte dell’attuale società sportiva, si sono avviati approfondimenti per cambiare la destinazione d’uso del bene e favorire una sua rigenerazione”. Giulia Mazzarelli, capogruppo del partito in consiglio comunale, chiede invece, in merito al prefabbricato che dovrebbe essere costruito all’interno del Parco “Norma Cossetto” sito in Piazza Amendola e servire al trasferimento temporaneo degli asili nido comunali “Ape Giramondo” e “Albero dei Sogni” in Viale Vittorio Emanuele, di riferire i “tempi previsti per l’inizio dei lavori di costruzione del prefabbricato in questione, indicando inoltre una data il più possibile esatta per il trasloco delle due strutture oggetto di intervento” e “se è intenzione dell’amministrazione o dell’assessore competente avere a breve, in merito a quanto sopra, una interlocuzione con le famiglie interessate”.