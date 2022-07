Una forte ondata di maltempo ha colpito Siena e tutta la provincia questa notte. Il violento temporale che si è abbattuto in città ha provocato la caduta dell’abete secolare nella zona dell’Alberino, a Ravacciano. In azione anche i vigili del fuoco che in provincia sono stati chiamati per 25 interventi collegati alla perturbazione metereologica di ieri. In particolare i vigili sono intervenuti per risolvere i danni causati dal forte vento, come la rimozione di alberi e rami caduti sulla strada