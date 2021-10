Pioggia di riconoscimenti per i vini toscani

È arrivato l’autunno e come ogni anno, oltre a raccogliere i frutti delle piante, si raccolgono i frutti di un lungo lavoro in cantina. L’autunno è infatti il momento in cui i critici del vino più esperti, dopo attente valutazioni e degustazioni avvenute nell’arco di un anno intero, pubblicano il risultato dei loro giudizi nelle guide del vino.

È un momento molto atteso dai produttori, che ricevono un giudizio per tutto l’impegno profuso. I riconoscimenti più alti arrivano di solito in conseguenza di dure fatiche in anni di ricerca, sperimentazione e affinamento delle tecniche agronomiche ed enologiche e soprattutto in un continuo miglioramento nella qualità della produzione. Le guide più conosciute in Italia sono essenzialmente il Gambero Rosso, la guPioggia di riconoscimenti per i vini toscaniida di Slowfood chiamata Slowine, e Doctor Wine.

Ognuna di queste esprime secondo una determinata scala di valori il proprio giudizio. Gambero Rosso, ad esempio, valuta le aziende con un punteggio che va da 1 a 3 bicchieri, dove i 3 bicchieri rappresentano l’eccellenza; Slowine valuta invece in chioccioline le aziende che interpretano al meglio i valori cui la guida è ispirata ossia sostenibilità, rispetto, valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Infine, Doctor Wine esprime le preferenze con stelle e faccini. Ma ci sono anche premi e menzioni speciali. La presentazione delle guide avviene agli inizi del mese di ottobre nelle città di Roma e Milano, con eventi ad hoc ai quali si può partecipare anche acquistando i biglietti.

La Toscana come ogni anno ha un copioso elenco di vini premiati o di menzioni speciali in ciascuna guida: Slowine (prevista in anteprima l’8 ottobre a Milano a Palazzo Castiglioni, e al pubblico il 9 e 10 ottobre presso il Megawatt) ha assegnato 31 chiocciole e premiato 43 etichette toscane; le anticipazioni del Gambero Rosso (prevista il 16 e il 17 ottobre a Roma presso il Marriot Park Hotel) rivelano ben 104 etichette toscane con 3 bicchieri. Infine, Doctor Wine (presentata a Milano il 2 e 3 ottobre all’Hotel Principe di Savoia e in replica il 9 ottobre a Roma presso Spazio Novecento) ha aggiudicato tre stelle a 22 aziende toscane. Per vedere l’elenco delle aziende, basta cliccare sul nome della guida ed aprire il collegamento.

Stefania Tacconi