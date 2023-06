Pinacoteca: il biglietto aumenta di un euro per sostenere l’Emilia Romagna

Fino al 15 settembre 2023 aumenterà di un euro il costo del biglietto d’ingresso alla Pinacoteca Nazionale di Siena, come previsto dal Decreto Legge 61 del 1° giugno 2023. L’incremento sarà applicato a tutte le tipologie di ingresso a pagamento. Resterà , invece, invariato il titolo di accesso gratuito per gli aventi diritto. Il temporaneo aumento del prezzo del biglietto, in tutti i musei e luoghi della cultura nazionali, servirà a finanziare il salvataggio e la messa in sicurezza delle opere d’arte danneggiate dall’alluvione che ha duramente colpito l’Emilia Romagna. Un piccolo gesto per una nobile causa: salvaguardare e ricostruire il nostro patrimonio culturale. Un motivo in più per venire a visitare le nostre collezioni.