“Per una donazione oggi, offriamo un biglietto per domani”: parte la raccolta fondi per aiutare i musei senesi

“Torna a visitare i nostri musei: abbiamo ancora tante storie da raccontarti”. Con questa idea nasce il progetto “un biglietto per domani” che mira a preparare il futuro dei musei senesi con una campagna di raccolta fondi realizzata in collaborazione con il progetto #sostengolacultura e la piattaforma TicketCloud di Studio Logico Srl.

In cambio di una donazione oggi, offriamo “un biglietto per domani”.

Da oggi sarà infatti possibile fare una donazione liberale a Fondazione Musei Senesi tramite Paypal o carta di credito e ricevere, come ricompensa, un biglietto da utilizzare entro il mese di giugno 2021 nei Musei Senesi. In coppia, in famiglia, con gli amici? Ognuno può scegliere con chi andare al museo in base al taglio della propria donazione fra 10, 15, 30 e 50 euro.

Un biglietto per domani è un invito a visitare i musei nel futuro prossimo, non appena la riapertura e la mobilità lo consentiranno; è un modo per tornare a scoprire la bellezza del nostro patrimonio culturale, nei piccoli musei della provincia di Siena collocati in borghi autentici e immersi nel paesaggio, in situazioni di tranquillità e sicurezza.