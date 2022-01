Pd Siena, Andrea Valenti proclamato segretario provinciale

“Comincia oggi un nuovo percorso di quattro anni, che affronto con la consapevolezza dell’ onere e della responsabilità che comporta (una consapevolezza maggiore del precedente mandato, rafforzata da quattro anni di esperienza)”. Sono le parole, pubblicate sui social, di Andrea Valenti che oggi è stato proclamato nuovamente segretario del Pd dall’assemblea provinciale. Qualche settimana fa Valenti era stato riconfermato alla segreteria battendo lo sfidante Pippo Lambardi. Per Valenti è il secondo mandato, un mandato che affronterà “con l’onore di rappresentare una comunità di donne e uomini libere e liberi, appassionate e appassionati, persone innamorate della buona politica e dei loro territori”, scrive ancora. I dem oggi hanno inoltre votato all’unanimità Gabriella Piccinni come presidente della loro assemblea e Giacomo Paolucci come tesoriere. “Nelle mie comunicazioni ho indicato Livia Gabbricci come responsabile organizzazione, tutti gli altri organismi verranno composti nei prossimi giorni”, fa sapere Valenti. Ad aprire i lavori del partito è stato infine il segretario nazionale e deputato eletto nel seggio senese Enrico Letta