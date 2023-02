Pd, domenica le primarie, ecco i seggi dove votare a Siena e provincia

Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, si terranno le primarie del Partito Democratico per la scelta dei segretari nazionali e regionali.

“I candidati alla segreteria nazionale sono Elly Schlein e Stefano Bonaccini, mentre per la segreteria regionale si sfidano Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi. In provincia di Siena sono quasi 100 i seggi attivati in tutti i comuni. Alle primarie possono votare tutte le cittadine e i cittadini, italiani e stranieri, muniti di un documento di identità, che si riconoscono nei valori del Partito Democratico e del centrosinistra. Sarà una festa della democrazia e della partecipazione, un momento di apertura che solo il Partito Democratico pratica. Invitiamo tutte e tutti a venire a votare e scegliere con noi il futuro del nostro Partito”, scrivono dal Pd.

Questi i seggi attivi in provincia di Siena.

SEGGI PROVINCIA DI SIENA PRIMARIE DEL 26 FEBBRAIO 2023 PER L’ELEZIONE DEL/LA SEGRETARIO/A E DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI E REGIONALI COMUNE LOCALITA’-FRAZIONE SEZIONE ELETTORALE INDIRIZZO Abbadia San Salvatore Seggio unico 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Club 71, Via Adua Asciano Asciano 1,2,3,4,5,6 Asciano, Saletta Comunale – Via Mameli Asciano Arbia 7,8 Centro Sociale Arbia, Viale Toscana Buonconvento Seggio unico tutte le sezioni Casa del Popolo, Via Gramsci Casole d’Elsa Casole d’Elsa 1 Circolo PD Casole d’Elsa, Via Casolani Casole d’Elsa Cavallano 2 Centro Civico Cavallano, Via della Fattoria Casole d’Elsa Pievescola 3 Centro Polivalente Pievescola, Via della Suvera Castellina in Chianti Seggio unico 1,2,3,4,5,6 Circolo San Gallo, Via Trento e Trieste Castelnuovo Berardenga Castelnuovo B. 1,2,3,4 Circolo PD Castelnuovo Berardenga, Via Roma, 2 Castelnuovo Berardenga Geggiano 5,6 Impianti sportivi Geggiano, Via Mari Castelnuovo Berardenga Fontebecci 7,8,9 Circolo ARCI Fontebecci, SS 222 Chiantigiana Castiglione d’Orcia Castiglione 1,4 Circolo PD Castiglione d’Orcia, Via Vittorio Emanuele Castiglione d’Orcia Vivo d’Orcia 3 Casa del Popolo Vivo d’Orcia, Via dell’ Eremo Castiglione d’Orcia Campiglia d’Orcia 2 Ex Macelleria Savelli, Via Fiume Cetona Cetona Circolo PD Cetona, Chiesina Pzza Garibaldi Cetona Le Piazze Circolo PD Le Piazze, Via della Resistenza Chianciano terme Seggio unico tutte le sezioni Ex Bar Moderno, Via della Pace Chiusdino Seggio unico tutte le sezioni Biblioteca Comiunale, Piazza Garibaldi Chiusi Chiusi Città 1,2,3 Circolo PD Chiusi Città, Via Mecenate Chiusi Chiusi Scalo 4,5,6,7,8 Circolo PD Chiusi Scalo, Via N. Sauro Chiusi Montevenere 9 Circolo PD Loc. Montevenere Chiusi Macciano 10 Circolo PD Loc. Macciano Chiusi Montallese 11 Circolo PD Montallese, via Macine Colle Di Val d’Elsa Campiglia 16 – 18 Circolo di Campiglia, Via Giotto Colle Di Val d’Elsa Colle 1 – 2 – 3 – 4 – 19 Circolo il Torrione, Via della Porta Vecchia Colle Di Val d’Elsa Colle 5- 6 – 7- 8- 9- 10 Casa del Popolo Colle, Piazza Unità dei Popoli Colle Di Val d’Elsa La Badia 11 12 Circolo La Badia, Via Piemonte Colle Di Val d’Elsa Agrestone 20 Circolo L’Agrestone, Via Bologna Colle Di Val d’Elsa Gracciano 13 – 14- 15- 17 Circolo Arci Gracciano, Via F.lli Bandiera Gaiole in Chianti Seggio unico tutte le sezioni Circolo Pd Guido Rossa, Piazza Ricasoli Montalcino Montalcino 1,2,3,6,7 Circolo Pd Montalcino, Via Ricasoli Montalcino Torrenieri 4,5 Circolo PD Torrenieri, Piazza del Mercato Montalcino San Giovanni d’Asso 8,9 Circolo PD San Giovanni d’Asso, Via 20 Settembre





Montepullciano Montepulciano 1,2,3,4,5 Circolo PD Montepulciano, Via I Maggio Montepulciano Abbadia di Montepulciano 6,7 Circolo Rinascita, Via della Resistenza Montepulciano Stazione di Montepulciano 9,10,11 Centro Civico Montepulciano Stazione, Pzza Europa Montepulciano Sant’Albino 15,16 Centro Civico Sant’Albino, Piazza Calle Montepulciano Gracciano 8 Centro Civico Via Piemonte Montepulciano Acquaviva di Montepulciano 12,13,14 Locali ex Coop, Via F.lli Braschi Monteriggioni Fontebecci 2,3,4,5,7,9,11,12 Circolo ARCI Fontebecci, SS 222 Chiantigiana Monteriggioni Castellina Scalo 1,6,8,10 Circolo PD Castellina Scalo, Via Berrettini Monteroni d’Arbia Monteroni d’Arbia 1,2,6, 7,9 Sala delle Macine, Via Siena Monteroni d’Arbia Ponte a Tressa 3,8 Impianti Sportivi Ponte a Tressa, Via Basso Lelio Monteroni d’Arbia Ponte d’Arbia 5 Casa del popolo, Via Romana Monteroni d’Arbia Ville di Corsano 4 Casa del Dottore, Via Castello Monticiano San Lorenzo a Merse 1 Circolo ARCI San Lorenzo a Merse, SP delle Pinete Monticiano Iesa 2 Circolo LA Pigna Iesa, Lama Monticiano Monticiano 3,4 Sala del Palio , Piazza Sant’Agostino Murlo Vescovado di Murlo 1 Circolo PD Vescovado, Via Roma Murlo Casciano di Murlo 2 Circolo PD Casciano di Murlo, Piazza del Popolo Piancastagnaio Seggio unico tutte le sezioni Biblioteca Fineschi, Via G. Di Vittorio Pienza Pienza 1 2 Circolo PD Pienza, Via della Madonnina Pienza – Montichiello Monticchiello 3 Circolo ARCI Monticchiello, Via del Piano Poggibonsi Poggibonsi Da 1 a 18 comprese Sala Ginestra, Via Trento Poggibonsi Poggibonsi Da 24 a 26 comprese Sala Ginestra, Via Trento Poggibonsi Bellavista 19-20 Centro Anziani, _Via Austria, 13 Poggibonsi Staggia Senese 21 22 23 Circolo Staggia, Via Romana Radda in Chianti Seggio unico tutte le sezioni Circolo PD Radda in Chianti Radicofani Seggio unico tutte le sezioni Sala Polivalente, Piazza Anita Garibaldi Radicondoli Seggio unico tutte le sezioni Circolo PD Radicondoli, Viale Vittorio Veneto Rapolano Terme Rapolano Terme 1,2,3 Auditorium Rapolano Terme, Via G. Di Vittorio Rapolano Terme Serre di Rapolano 4,5 Circolo PD Serre di Rapolano, Via San Rocco San Casciano dei Bagni Seggio unico tutte le sezioni Circolo Pd San Casciano, Via Anco Marzio San Gimignano San Gimignano 1 2 Sala della Cultura-via San Giovanni,12 San Gimignano Santa Lucia 4 7 2 9 Sede Prociv-via Ghirlandaio San Gimignano Belvedere 5 6 Circolo ARCI -Loc.Belvedere San Gimignano San Benedetto 10 Circolo ARCI Loc. San Benedetto San Gimignano Ulignano 3 8 Circolo ARCI Loc. Ulignano San Quirico Seggio unico tutte le sezioni Circolo PD San Quirico d’Orcia, Via Dante Alighieri Sarteano Seggio unico tutte le sezioni Sala mostre – Piazza Bargagli Siena Siena 15,16,17,18,19,20 Centro Civico San Miniato, Piazza Pietro Nenni 6 Siena Siena da 23 a 30 compresi Circolo ARCI Fontebecci, SS 222 Chiantigiana Siena Siena 31,45,46,48,49,50 Circolo PD Palazzo Diavoli, Via Avignone 14 Siena Siena 12,13,47 Circolo ARCI Ravacciano, Via Duccio da Boninsgena 35