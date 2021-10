Passa l’Eroica, ecco tutte le modifiche alla viabilità

– Siena

Per l’effettuazione della manifestazione ciclistica “Eroica Gaiole in Chianti”, sono state previste alcune modifiche temporanee alla circolazione.

Per domani, 2 ottobre, dalle ore 6 alle 11 in piazza del Campo, tra le intersezioni con via di Salicotto e via Rinaldini (compresa), divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, esclusi i partecipanti, i mezzi al seguito dei ciclisti e i veicoli merci provenienti dall’anello superiore della piazza, lato San Martino, diretti obbligatoriamente in uscita verso via di Salicotto. Obbligo di svolta a destra con direzione via di Salicotto, e itinerari conseguenti, per chi proviene da Casato di Sotto; mentre per i veicoli diretti allo scarico merci nell’anello superiore della Piazza, con ingresso dal lato di via del Casato e uscita dal lato di via San Martino, direzione obbligatoria a destra uscendo da via di Salicotto.

Domenica 3 dalle 6 alle 12 in piazza del Campo tra via G. Duprè e via Rinaldini (inclusa) divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito che non interesserà i partecipanti alla corsa e i veicoli al seguito.

Sabato 2 dalle 8 alle 10,30 e domenica 3 dalle 9 alle 11,30 nella SS 2 Cassia sud, nel primo tratto in accesso al civico 262/A, e nella SS 34/b di Murlo (Strada di Radi), tra l’intersezione con la SS 2 e il confine con il Comune di Siena, all’altezza del ponte sul torrente Tressa, divieto di transito esclusi i partecipanti, i veicoli dei residenti e quelli al seguito della corsa.

– Gaiole in Chianti

In vista dell’Eroica, in programma a Gaiole in Chianti il 2 e 3 ottobre, in contemporanea alle elezioni per il Parlamento nel collegio di Siena, il sindaco di Gaiole in Chianti ha emesso un’ordinanza che modifica il traffico veicolare.

In particolare l’ordinanza prevede:

s.p. 408 di montevarchi tratto tra l’intersezione con via G. Galilei e l’ intersezione via di Spaltenna (dai Pescherini alla chiesa): chiuso al trasito dalle ore 09:00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 10.00 di lunedì 04/10/2021;

parcheggio giardini pubblici/retro edificio scolastico (area seggio elettorale): divieto sosta con rimozione eccetto residenti per accesso ai servizi elettorali e al seggio (disco orario max 1 ora) dalle ore 09.00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 16.00 di lunedì 04/10/2021.

parcheggio via G. Galilei: riservato portatori handicap muniti di contrassegno da giovedì 30/09/2021 a domenica 03/10/2021;

nuovo parcheggio (ex pista polivalente): divieto sosta con rimozione dalle ore 08.00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 24.00 di domenica 03/10/2021 – area riservata stand non alimentari;

via T. Gradi: dalle ore 08.00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 24.00 di domenica 03/10/2021 – area riservata stand non alimentari;

area parcheggio via M. Buonarroti (retrostante campo sportivo): divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 24:00 di domenica 03/10/2021 – area riservata organizzazione muniti di pass;

via G. Marconi fino alla caserma dei carabinieri: divieto di sosta ambo i lati dalle ore 18:00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 24:00 di domenica 03/10/2021 – area stand alimentari e sponsor;

via G. Marconi (da caserma all’intersezione con via M. Buonarroti + Romita): divieto di transito eccetto residenti del suddetto tratto per accesso ad aree private;

via F. Ferrucci (parcheggio adiacente circolo e sterrato): divieto sosta con rimozione dalle ore 08:00 di mercoledì 30/09/2021 alle ore 20:00 di lunedì 04/10/2021 – area riservata circolo società filarmonica;

area antistante Misericordia: divieto di sosta con rimozione dalle ore 06:00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 24:00 di domenica 03/10/2021 – riservato mezzi di soccorso e protezione civile;

via B. Ricasoli: divieto di transito dalle ore 09:00 di giovedì 30/09/2021 alle ore 10:00 di lunedì 04/10/2021, ad eccezione dei veicoli autorizzati impiegati in operazioni di carico/scarico merci presso i pubblici esercizi/esercizi commerciali ubicati nell’area;

via G. Marconi, via G. Galilei, in via M. Buonarroti, via Spaltenna e via di Vertine: divieto di sosta con rimozione 0-24 ambo i lati da giovedì 30/09/2021 a lunedì 04/10/2021;

piazza Antico Mercato (per n. 10 stalli di sosta tra il civico n. 24 e il civico 30): divieto di sosta con rimozione venerdì 30/09/2021 dalle ore 06:00 alle 17:00 – riservato posteggio fuori mercato settore alimentare;

Oltre le aree parcheggio predisposte in occasione della manifestazione e indicate dalla segnaletica, rimangono comunque a disposizione dei residenti gli stalli di sosta siti in via Dante Alighieri, via Bandinelli, piazza Antico Mercato, via Verdi, via Roma (disco orario), via De Gasperi, via Nenni, via Leonardo Da Vinci.

Un’area riservata a residenti e lavoratori è prevista in via Marconi lato destro (tra la Pacema ed ex Rinaldi).