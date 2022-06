Arcobaleno di ricordi, stasera la presentazione del libro di Paolo Goretti

Paolo Goretti torna con un nuovo libro dal titolo Arcobaleno di ricordi che va ad arricchire la collana di narrativa Strade Bianche. Protagonista del romanzo è Giulio, un uomo depresso, con una salute precaria e stanco della vita.

Niente sembra riuscire a stimolarlo, neanche gli affetti più cari, fino al giorno in cui incontra, nelle corsie ospedaliere, un medico che lo aveva seguito tanti anni prima durante un ricovero; ora il medico era un affermato docente universitario. Fu un piacevole incontro per entrambi e il medico, su richiesta di Giulio, si renderà disponibile ad andare a visitarlo a casa.

Il rapporto che si instaura tra i due fa sì che Giulio cominci a voler reagire. Inizia così a uscire di casa per fare delle passeggiate e, così come il movimento lo aiuterà a vivere meglio, anche lo stimolo di ciò che vede durante il tragitto innescherà nell’uomo un vero e proprio percorso attraverso i ricordi delle fasi più importanti della sua vita: dalla guerra alle amicizie più care, dagli amori alla vita coniugale e alla famiglia.

Un romanzo che nasce da molti racconti di pazienti, raccolti in tanti anni di professione, cui l’autore ha aggiunto anche qualche riferimento autobiografico.

Arcobaleno di ricordi verrà presentato mercoledì 22 giugno alle ore 18 al Circolo “Il Rostro” della Nobil Contrada dell’Aquila (Vicolo del Verchione, 6 – Siena). Introduce la serata: Francesco Squillace, On. Priore della Nobil Contrada dell’Aquila. Presenta: Vinicio Serino. Letture di Ginevra Gammanossi. Saranno presenti Paolo Goretti, autore, e Luca Betti, editore