“Pandemia in corso: istruzioni per l’uso” , convegno al Santa Maria della Scala

Ricerca, formazione, pandemia, ma anche i risvolti psicologici per le restrizioni: sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante “Pandemia in corso, istruzioni per l’uso”. E’ questo il titolo del convegno organizzato dal Comune di Siena giovedì 9 dicembre alle ore 17 la presso la sala Italo Calvino (complesso museale Santa Maria della Scala).

Il dibattito, che sarà moderato dal presidente della Commissione consiliare servizi sanitari e sociali del Comune di Siena Barbara Magi, vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Siena Luigi De Mossi e dell’assessore alla sanità Francesca Appolloni. L’intervento della professoressa Annalisa Santucci, vicedirettore del dipartimento di biotecnologie , chimica e farmaceutica dell’Università di Siena verterà su “Contributo della ricerca e della formazione”, mentre il professor Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento clinico di malattie infettive dell’Università di Siena, parlerà di “Covid 19 nel passaggio da pandemia ad endemia”. “Psicopatologie da pandemia e restrizioni: valutazione e terapia” è il titolo, infine, dell’intervento del professor Giorgio Nardone, direttore del centro terapia strategica di Arezzo.

“Credo molto – sottolinea Barbara Magi – nell’informazione ai cittadini, purtroppo in questa pandemia c’è stata una ‘infodemia’, in cui si e’ perso equilibrio tra fake news e corretta informazione. E’ importante in questo momento capire cosa ci aspetta nel passaggio da pandemia a endemia e i tre relatori affronteranno tre aspetti fondamentali: quello più clinico, quello più legato alla ricerca e un aspetto fondamentale di cui si parla poco, quello psicologico”