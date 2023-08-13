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Palio, Siena, Toscana

Palio, ecco le batterie della Tratta

Palio d’agosto, ecco la composizione delle batterie

Prima batteria

N.

CAVALLO

FANTINO
1

TALE E QUALE

FEDERICO FABBRI
19

BENITO BAIO AA

ANDREA SANNA
12

VOLPINO

ANTONIO FRANCESCO MULA
6

VITZICHESU

ALESSIO GIANNETTI
18

ANTINE DAY

MATTIA CHIAVASSA

2

ZENIS

GABRIELE LAI
20

UNGAROS

SEBASTIANO MURTAS

Seconda batteria

N.

CAVALLO

FANTINO
15

VISO D’ANGELO

STEFANO PIRAS
3

CORALLO SARDO AA

ALESSIO BINCOLETTO
13

BURAN AA

ENRICO BRUSCHELLI
14

ABBASANTESA

MICHEL PUTZU
21

COMPILATION AA

FEDERICO GUGLIELMI
30

VERANU

MARCO BITTI
8

SCHIETTA

FEDERICO FABBRI

Terza batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

33

ANDA E BOLA

SEBASTIANO MURTAS
26

VARINA

NICCOLO’ FRANCESCONI
9

ZENIATA

FEDERICO FABBRI
7

VENTO FRESCO

ALESSIO GIANNETTI
24

REMOREX

MASSIMO COLUMBU
16

ARESTETULESU

VALTER PUSCEDDU
28

REO CONFESSO

ANDREA SANNA

Quarta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO
23

TABACCO

MICHEL PUTZU

4

AMARCORD DE MORES

ALESSIO BINCOLETTO
10

CHIOSA VINCE AA

FEDERICO FABBRI
22

ARES ELCE

FEDERICO GUGLIELMI
31

ASTORIUX

MARCO BITTI
27

VOLCAN DE BONORVA

GABRIELE PULIGHEDDU
5

ZIO FRAC

ENRICO BRUSCHELLI

Quinta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO
11

VANKOOK

FEDERICO FABBRI
29

ANI’ DE MARCHESANA

ANDREA SANNA
32

UNAMORE

ALESSANDRO CERSOSIMO
17

ZENIOS

MATTIA CHIAVASSA
25

URIAN

MASSIMO COLUMBU
34

VIOLENTA DA CLODIA

SEBASTIANO MURTAS