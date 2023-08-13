Palio, ecco le batterie della Tratta

Palio d’agosto, ecco la composizione delle batterie
Prima batteria
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N.
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CAVALLO
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FANTINO
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1
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TALE E QUALE
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FEDERICO FABBRI
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19
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BENITO BAIO AA
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ANDREA SANNA
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12
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VOLPINO
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ANTONIO FRANCESCO MULA
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6
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VITZICHESU
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ALESSIO GIANNETTI
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18
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ANTINE DAY
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MATTIA CHIAVASSA
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2
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ZENIS
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GABRIELE LAI
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20
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UNGAROS
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SEBASTIANO MURTAS
Seconda batteria
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N.
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CAVALLO
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FANTINO
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15
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VISO D’ANGELO
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STEFANO PIRAS
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3
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CORALLO SARDO AA
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ALESSIO BINCOLETTO
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13
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BURAN AA
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ENRICO BRUSCHELLI
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14
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ABBASANTESA
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MICHEL PUTZU
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21
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COMPILATION AA
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FEDERICO GUGLIELMI
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30
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VERANU
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MARCO BITTI
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8
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SCHIETTA
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FEDERICO FABBRI
Terza batteria
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N.
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CAVALLO
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FANTINO
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33
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ANDA E BOLA
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SEBASTIANO MURTAS
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26
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VARINA
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NICCOLO’ FRANCESCONI
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9
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ZENIATA
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FEDERICO FABBRI
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7
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VENTO FRESCO
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ALESSIO GIANNETTI
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24
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REMOREX
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MASSIMO COLUMBU
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16
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ARESTETULESU
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VALTER PUSCEDDU
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28
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REO CONFESSO
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ANDREA SANNA
Quarta batteria
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N.
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CAVALLO
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FANTINO
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23
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TABACCO
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MICHEL PUTZU
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4
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AMARCORD DE MORES
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ALESSIO BINCOLETTO
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10
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CHIOSA VINCE AA
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FEDERICO FABBRI
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22
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ARES ELCE
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FEDERICO GUGLIELMI
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31
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ASTORIUX
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MARCO BITTI
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27
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VOLCAN DE BONORVA
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GABRIELE PULIGHEDDU
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5
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ZIO FRAC
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ENRICO BRUSCHELLI
Quinta batteria
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N.
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CAVALLO
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FANTINO
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11
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VANKOOK
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FEDERICO FABBRI
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29
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ANI’ DE MARCHESANA
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ANDREA SANNA
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32
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UNAMORE
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ALESSANDRO CERSOSIMO
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17
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ZENIOS
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MATTIA CHIAVASSA
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25
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URIAN
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MASSIMO COLUMBU
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34
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VIOLENTA DA CLODIA
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SEBASTIANO MURTAS