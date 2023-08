Palasport Siena, Frati: “Restiamo in attesa fiduciosi”. L’Emma Villas: “Rinviata la preparazione. Si decida entro agosto”

“Rimaniamo in attesa fiduciosi della decisione della Commissione. Prendo atto di quanto deciso stamattina e sottolineo ancora la grande collaborazione con il Comune”.

A dirlo è il presidente di Mens Sana basket Francesco Frati che ha commentato così quanto emerso dal vertice odierno della commissione provinciale di vigilanza, che ha sospeso il proprio parere sull’agibilità del Palasport ed ha richiesto ulteriori relazioni tecniche integrative al progetto sulla struttura acquisita recentemente dal Comune.

Quanto alle parole espresse dal presidente del Costone Emanuele Montomoli Frati ha preferito non commentare. E sulla stessa linea si mantengono anche i vertici della polisportiva Mens Sana che, sia per il dossier del Palasport che per quanto affermato da Montomoli, hanno scelto di non intervenire. E intanto l’Emma Villas fa sapere che la preparazione della squadra “viene rinviata a data da destinarsi” e che non sarà rispettata la data del 20 agosto.

La società inoltre “auspica” che la decisione della commissione “possa essere presa in tempi brevi, non oltre la fine del mese di agosto, per consentire una valutazione dello scenario che si prospetterà e quindi una gestione corretta degli impegni assunti con giocatori, staff e Legavolley”.