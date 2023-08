“Pacchetto scuola”, al Comune un bando per gli studenti delle scuole medie e superiori

Si chiama “Pacchetto scuola” ed è il bando pubblicato dal Comune di Siena per l’erogazione di un contributo economico individuale destinato a garantire il diritto allo studio per l’anno 2023/24.

Il contributo, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri e altro materiale didattico) è riservato agli studenti provenienti da famiglie con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,78 euro, che risiedono nel Comune di Siena ed età non superiore a 20 anni, iscritti per l’anno scolastico 2023/2024 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria provata o a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), istituito presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

La domanda per chiedere il contributo, da fare esclusivamente on line, sarà scaricabile dal sito del Comune di Siena link e compilabile dal giorno 1 settembre fino al 22 settembre, seguendo le modalità indicate sul sito istituzionale. L’avvenuta trasmissione della domanda on line sarà confermata dalla ricevuta in formato pdf rilasciata dal portale.

Il richiedente dovrà conservarla, in quanto il numero di protocollo che vi è contenuto sarà utilizzato come identificativo del nominativo dell’alunno nella graduatoria degli idonei che sarà pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Siena. La determinazione dirigenziale di adozione del bando è stata pubblicata sullo stesso albo pretorio del Comune.