Ospedali d’Italia, Siena scende al 77esimo posto nella classifica Newsweek, Barretta: “Io penso alle liste d’attesa”

“Non ho visto la classifica, ma penso che lasci il tempo che trova. Io posso solo dire che siamo l’azienda che ha recuperato più liste d’attesa in Toscana”. Antonio Barretta, dg delle Scotte, non ha dato troppa importanza alla classifica di Newsweek sui migliori ospedali in Italia e nel mondo del 2022.

Per il secondo anno consecutivo il Policlinico Gemelli è il ‘migliore nosocomio del Paese’, secondo il magazine statunitense. Il nostro policlinico invece perde 10 posizioni rispetto al 2021 e da 67esima scende al 77esimo posto. La classifica di Newsweek quest’anno ha preso in esame 2200 ospedali in 27 nazioni; il ranking tiene conto di una serie di Key Performance Indicators (KPI), dei risultati di decine di migliaia di interviste a medici e professionisti sanitari e di questionari di client satisfaction sull’ospedale compilati da pazienti. Obiettivo di questo studio è fornire il miglior confronto tra ospedali, in termini di performance e reputation, basato su dati.

Gli ospedali di tutto il mondo, compresi quelli top elencati nella classifica dei ‘best 250’ di Newsweek, negli ultimi due anni si sono trovati a fronteggiare un enorme carico di lavoro, legato all’emergenza pandemica, che ha comportato anche ingenti spese (come quelle per la gestione di decine di nuovi posti di terapia intensiva, l’acquisto di nuovi ventilatori, di macchine per ECMO, ecc.), che hanno spesso mandato in rosso i loro budget.

Ma quello che ha permesso ai ‘best hospital’ di entrare a far parte di questo ranking – commentano gli esperti che hanno stilato la classifica di Newsweek – è stata la loro capacità, nonostante tutto, di erogare un’assistenza sanitaria di livello superiore e di continuare a fare ricerca e innovazione, anche in mezzo a scenari drammatici.