Ordine degli avvocati di Siena, Antonio Ciacci nuovo presidente

Il nuovo presidente dell’ordine degli avvocati di Siena è Antonio Ciacci. Un professionista di grande esperienza, già consigliere e vice presidente nel passato in due differenti mandati, che prende il posto dell’avvocato Lucia Secchi Tarugi.

Appena chiuse le urne il nuovo consiglio composto da undici membri si è riunito è ha eletto all’unanimità quale presidente Antonio Ciacci, persona riservata e di poche parole che preferisce i fatti concreti alle chiacchiere. Lo abbiamo contattato e dalle sue parole emerge un nuovo consiglio che come lui stesso dice “sarà la continuità del precedente” anche se il neo presidente ha già in mente diversi progetti. Primo fra tutti portare la scuola dei futuri avvocati da Arezzo a Siena. “Senza nulla togliere ad Arezzo, ma la nostra città conta una antica università e mi sembra giusto che i ragazzi devono fare il loro percorso qua”.

Avvocato è contento di questa decisione?

“E’ una nuova avventura e l’ho accettata volentieri. Premia la mia esperienza”. E’ davvero così perché l’avvocato Antonio Ciacci è non solo un attento osservatore, ma soprattutto uomo di legge”.

Presidente ha già in mente dei progetti?

“Prima di tutto rinforzare la nostra presenza in tutte le altre associazioni con le quali c’è un importante rapporto di collaborazione così come accade con i magistrati e con tutto il personale del tribunale. Inoltre incrementare la formazione per gli iscritti”

Ha trovato criticità oppure problemi?

“Ad onor del vero non tanti e comunque risolvibili”.

Il presidente Ciacci non ha ancora nominato il suo vice, verosimilmente lo farà nelle prossime settimane, ma potrebbe anche non farlo visto che in questo non ha alcun obbligo. Mentre il segretario sarà l’avvocato Paolo Panzieri “è per me _ afferma il neo eletto _ una sicurezza, un grande lavoratore, una persona seria e un amico fidato”. Parole di elogio anche per il tesoriere Mara Moretti.

Bene, e ora a lavoro nonostante i mille ostacoli che ogni avvocato trova quotidianamente sulla propria strada professionale.

Cecilia Marzotti