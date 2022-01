Omicron avanza e la Toscana risponde, Bezzini: “Quarantena e isolamento diventano ‘digitali’ “

Digitalizzazione e snellimento delle procedure ed un’alleanza con le Misericordie e le altre associazioni di volontariato per creare nuovi centri tamponi “dedicati a chi ha finito la quarantena o il periodo di isolamento domiciliare”. La Toscana affronta l’impennata dei contagi causati dalla variante Omicron con “un nuovo modello organizzativo”. A dirlo, in una diretta su Siena News, è l’assessore alla sanità Simone Bezzini. “La gestione del tracciamento nei Dipartimenti di prevenzione con questi numeri non è più possibile – ha ammesso Bezzini-. Serve qualcosa di più snello che si può fare online: un procedimento che si avvia in rete quando si copre la positività al tampone e che ci fa uscire quando siamo negativizzati”. Ancora Bezzini: “Per i test potremmo anche collaborare con strutture private convenzionate, stiamo valutando”.

La videointervista completa