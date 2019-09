Oltre 40 kg di cibo mal conservato: multa dei Nas a un albergo di Chianciano Terme

Nella giornata di ieri i Carabinieri del NAS di Firenze, accompagnati dai colleghi della locale Stazione, hanno fatto visita ad un albergo di Chianciano Terme. Nel corso dell’attività ispettiva i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo sanitario di circa 45 kg di carne e salumi, di pasta fresca, di passati di verdure e dolci, riposti all’interno di un frigo congelatore e privi di idonea documentazione che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità. In tal senso veniva contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1500 euro. Venivano inoltre rilevate gravi carenze igienico sanitarie consistenti nella presenza di numerosi insetti in tutti gli ambienti, sporcizia diffusa riconducibile alla ripetuta omissioni delle operazioni di pulizia, nonché la mancata attuazione di alcune procedure previste nel piano di autocontrollo alimentare, ai fini della buona conservazione dei prodotti somministrati nel ristorante dell’albergo. Venivano in tal senso contestati ulteriori 3000 euro di sanzioni pecuniarie. A richiesta immediata del NAS di Firenze, l’Azienda USL Toscana sud/est disponeva la sospensione immediata dell’attività di ristorazione dell’albergo, sino al ripristino di condizioni minimali d’igiene che dovranno essere accertate da una successiva ispezione da programmarsi.