Nuova rsa a San Gimignano, approvato il progetto esecutivo

Con una delibera firmata oggi dal direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, è stato approvato il progetto esecutivo, e l’avvio delle procedure di gara, della fase 1 dei lavori di riqualificazione del presidio sanitario di Santa Fina a San Gimignano.

Si tratta di un intervento pari a 9.128.299 euro di cui 5.650.578 euro per i lavori e la cifra restante per le spese accessorie necessarie (spese tecniche, oneri fiscali…), che permetterà la realizzazione di una nuova rsa per un totale di 40 posti e che sostituirà la residenza esistente. I lavori interesseranno una parte molto consistente dell’immobile e, una volta ultimati con il trasferimento della vecchia rsa in quella nuova, saranno liberati nuovi spazi che consentiranno di dare il via alla seconda fase del progetto di riqualificazione.