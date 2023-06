Nuova architettura dei server, Comune di Siena più sostenibile e aggiornato

Un Comune aggiornato digitalmente e più sostenibile come consumi e rispetto dell’ambiente. E’ quello che l’amministrazione comunale ha ottenuto attraverso la riprogettazione dell’architettura di tutti i server fisici e virtuali del Datacenter (la struttura utilizzata dal Comune per la conservazione ed elaborazione di applicazioni e dati): ciò ha consentito infatti di dismettere i server obsoleti, i cui consumi energetici ed emanazione di calore risultavano particolarmente elevati.

“Abbiamo in questo modo – spiega l’assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale del Comune di Siena Giuseppe Giordano – reso il Datacenter più performante, utilizzando server di nuova generazione e consentendo in questo modo l’abbattimento dei costi relativi al consumo di energia dei server e degli apparati di raffreddamento”.

L’operazione, attraverso il lavoro del Servizio Reti del Comune di Siena, ha consentito inoltre di dismettere la Server Farm (ovvero la serie di server collocati in un unico ambiente) del Centro Servizi, ubicata nel vicolo di San Girolamo, liberando i locali e spegnendo i due condizionatori preposti che consentivano il raffreddamento delle stanze che ospitavano server e apparati di rete.

In particolare è stato attivato un nuovo server “Bare Metal” in IBM Cloud che viene utilizzato per fare Disaster Recovery, ovvero il ripristino della regolare attività in caso di gravi emergenze e criticità, dei server principali del Comune di Siena (in totale oltre 80 server dei 150 utilizzati) e che viene utilizzato per erogare i servizi dei server relativi al servizio mensa per le scuole materne e della Francigena Ultramarathon. Altro servizio erogato è l’autenticazione al portale del Comune di Siena. È stato poi acquisito un nuovo server fisico Lenovo che è andato a sostituire ed integrare la Server FarmVMware del Centro Elaborazione Dati del Comune di Siena, situato in via Del Casato. Il nuovo server Lenovo ha aumentato sia la memoria totale disponibile, che la potenza elaborativa della Farm VMware. Inoltre è stato possibile ottimizzare e aggiornare la Farm VMware con lo spegnimento di due vecchi server, lo spostamento di due dispositivi di Storage e la dismissione come detto della Farm del Centro Servizi. Queste attività sono state propedeutiche per la messa in opera di un sistema di backup (messa in sicurezza delle informazioni attraverso la creazione di ridondanza delle informazioni stesse, ovvero una o più copie), che pone al riparo i dati del Comune di Siena dall’attacco dei Ransomware, cioè di programmi “malevoli” che possono intaccare il sistema, “infettando” i dispositivi. Sono stati infatti definiti sugli appositi storage degli spazi immutabili che si interfacciano con il sistema di backup utilizzato dal Comune di Siena, rendendo la modifica impossibile fino alla data di scadenza fissata dalle politiche decise dagli amministratori di sistema. Conseguentemente sono state rivisitate le politiche di backup con verifica dei server che devono essere salvati.