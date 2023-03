Nuova ambulanza per la pubblica assistenza di Poggibonsi grazie ad una raccolta fondi

Una raccolta fondi effettuata già nel 2022, ed arriva una nuova ambulanza nel parco macchine della pubblica assistenza di Poggibonsi. Una vettura moderna, dotata di tutte le strumentazioni più innovative. In più arrivano due panchine, una rossa e una arcobaleno. Sabato 25 marzo sarà previsto il taglio del nastro ufficiale alle 11 per l’ambulanza alla sede della pubblica assistenza in via Dante, e poi alle 17 per le panchine, a seguire la presentazione del libro “Il venticinquesimo racconto”.

L’acquisizione dell’ambulanza è frutto di una lunga serie di donazioni: la prima dalla famiglia della signora Rita Anichini che, dopo la sua scomparsa, ha fatto lo scorso anno una donazione importante, e poi da quattro grandi aziende del territorio, come Imer Group, Piccini 1882, Putsch E Meniconi Spa, Tosco Marmi Spa. Ed ancora, con minori contributi, ma non per questo meno importanti, donazioni sono arrivate da Gierredue Suface Design, Toscana LamiereIndustrie, TreElle, Petreni&Partners. Hanno tutti aderito alla campagna di raccolta fondi avviata da pubblica assistenza, coordinata da Angelo Minutella, ad aprile 2022. Una esperienza molto positiva che l’associazione di volontariato ha messo in atto per la prima volta nella sua storia con queste caratteristiche.

L’ambulanza è un Fiat Ducato attrezzato a mezzo di emergenza-urgenza. “Chiaramente ci sono indicati i nomi delle aziende e della famiglia Anichini”, aggiunge Becattelli. La nuova macchina andrà a sostituire una delle quattro attualmente in carico alla pubblica assistenza per l’emergenza-urgenza. Macchine che devono essere sostituite dopo 250mila chilometri percorsi oppure dopo dieci anni di vita. “Con il numero di chilometri che percorriamo le nostre ambulanze devono essere cambiate ogni 3 anni, dopo aver fatto 250mila chilometri – spiega Becattelli – Questo per quanto riguarda l’emergenza–urgenza. Poi possono essere impiegate per i trasporti normali, i tempi di rotazione sono davvero brevi”.

Ci sono poi nuove panchine colorate in arrivo. Saranno presentate sempre sabato 25 marzo alle 17, saranno una rossa ed una arcobaleno, nel giardino vicino alla pubblica assistenza. “E’ una testimonianza di come questa associazione è vicina ai valori di pace e di rispetto della persona, della donna, contro ogni forma di violenza. Un messaggio che nel mese di marzo è sempre importante ribadire”, osserva Becattell*i. A seguire sarà presentato il libro “Il venticinquesimo racconto” edito da Sirena Blu (Casa Editrice Pubblica Assistenza odv) che raccoglie le esperienze e i racconti toccanti dei volontari durante la pandemia di Covid 19.