Non vuole pagare il biglietto, picchia un carabiniere e viene beccata con un coltello: arrestata 23enne

Sono stati costretti a richiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri tramite il numero di pronto intervento 112, al fine di poter multare una ragazza che era priva di biglietto su un autobus diretto a Siena da Poggibonsi. Così si è conclusa un’accesa discussione che ha visto protagonisti due controllori ed una ragazza 23enne che, all’apertura delle porte del mezzo, ha tentato di darsi a repentina fuga per evitare il controllo e la multa. La ragazza è stata ero intercettata da una pattuglia dei militari di Siena Centro intervenuta nelle vicinanze del terminal locale. La corsa della giovane è stata fermata da uno dei carabinieri, che a sua volta è stato aggredito dalla ragazza con calci e pugni nella speranza vana di far perdere le proprie tracce. Successivamente, a seguito di perquisizione personale, la donna è stata trovata anche in possesso di un coltello che nascondeva nella borsa. Arrestata per violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale la ragazza è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Siena che ha convalidato l’arresto. Il coltello è stato sequestrato e la stessa donna dovrà anche rispondere di porto abusivo di arma bianca”.