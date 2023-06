“Non ho paura del buio”: a Siena e provincia il programma che promuove il cielo notturno

Dal 25 giugno prende il via il programma di eventi denominato Non ho paura del buio: concerti, dibattiti, osservazioni del cielo, passeggiate in notturna e laboratori artistici per conoscere, riflettere e sensibilizzare sul tema dell’inquinamento luminoso. Non ho paura del buio nasce come progetto sperimentale di co-progettazione e ibridazione di linguaggi artistici e scientifico-storici e si rivolge ai cittadini e agli operatori culturali. Lo scopo è di creare uno spazio di confronto sulle forme di attivazione del settore culturale e creativo senese rispetto all’emergenza climatica. Eventi e occasioni di formazione e studio per l’acquisizione di competenze ecologiche. Gli Astrofili Senesi in particolare sono attivi sul fronte della tutela del cielo notturno e la lotta all’inquinamento luminoso.

Il ciclo di eventi prende inizio domenica 25 giugno a Serre di Rapolano, dove sarà presente il noto divulgatore scientifico Luca Perri che terrà una conferenza alle 21.30 e dove gli astrofili guideranno un’osservazione del cielo con telescopi a partire dalle 22.30. Ingresso libero.

Tutti gli eventi e i workshop di formazione sono finanziati da Fondazione MPS grazie al bando RESET a sostegno delle realtà culturali della provincia di Siena.

