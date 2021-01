Non comunica al Mise i prezzi del carburante: multato distributore in Valdelsa

La Guardia di Finanza di Siena ha intensificato i controlli finalizzati a prevenire e reprimere le irregolarità nel settore della distribuzione stradale di carburanti ed in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Nel corso dei rilevamenti che hanno riguardato le stazioni di servizio attive tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, le Fiamme Gialle senesi hanno riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza ed informazione dei prezzi applicati al pubblico da parte di un distributore di carburante, con la contestuale formalizzazione delle relative violazioni amministrative al trasgressore, immediatamente segnalate al Comune di competenza per l’irrogazione delle previste sanzioni, fino ad un massimo di circa 3 mila euro. Dal controllo eseguito è infatti emerso che il gestore non aveva rispettato l’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione al Ministero dello Sviluppo Economico.