Non chiamateli amici! Riscoprire il vero significato dell’amicizia, oltre i conoscenti sui social network

I social network offrono la possibilità di connettere persone che vivono in luoghi opposti del mondo. Ma qual è la qualità di queste connessioni? Scorrendo le liste di contatti e “amici” online, è essenziale fare una riflessione critica sulla vera natura di queste connessioni virtuali.

Non fatevi prendere in giro: i social network portano a confondere il concetto di “amico” con quello di “conoscente”. Accumulando centinaia o addirittura migliaia di contatti, in molti si illudono di avere una vasta rete di amicizie, quando in realtà la maggior parte di queste connessioni sono superficiali e basate su brevi interazioni online. Il numero di amici sui social network può diventare un segno di prestigio o popolarità, in alcuni casi di guadagno, ma il vero valore delle amicizie è tutt’altro. Questo risiede nella loro profondità e significato, non nella quantità.

Un’amicizia autentica è basata sulla fiducia, sul supporto reciproco e su una connessione emotiva genuina, elementi che raramente possono essere raggiunti con contatti virtuali. L’amico è colui che ti abbraccia in un momento di dolore, non colui che sommerge di like. È vero che i social network consentono di rimanere in contatto con persone lontane, ma al contempo allontanano dai veri momenti di connessione umana.

Le interazioni virtuali sono superficiali e spesso prive di significato. L’uso indiscriminato della parola “amico” sui social network può pertanto influenzare negativamente la percezione delle amicizie nella vita reale. L’amicizia vera va oltre i like e i commenti. Si tratta di sostenersi a vicenda nei momenti difficili, condividere gioie e dolori, e avere qualcuno su cui contare. Gli amici veri sono coloro che ci conoscono a fondo, accettano i nostri difetti e ci incoraggiano a diventare la migliore versione di noi stessi. In un’epoca dominata dai social network, è fondamentale riflettere sul modo in cui utilizziamo la parola “amico” e sui legami che creiamo online. Mentre questi strumenti ci offrono innumerevoli opportunità per connetterci con il mondo, non dovremmo permettere che ciò offuschi il valore prezioso delle vere amicizie.

Dobbiamo coltivare relazioni significative nella vita reale, basate sulla fiducia, la sincerità e l’affetto reciproco, e riscoprire così il vero significato dell’amicizia. Solo allora potremo vivere esperienze di condivisione autentiche e soddisfacenti, che arricchiranno il nostro percorso di crescita personale. Spengete il telefono ed andate ad abbracciare un amico!

Dott. Jacopo Grisolaghi – Psicologo, Psicoterapeuta Ufficiale del Centro di Terapia Strategica

www.jacopogrisolaghi.com