“No alla guerra in Ucraina”, sabato manifestazione per la pace a Siena

La Rete donne Siena ha indetto per sabato 26 febbraio una manifestazione in piazza Duomo, alle 16.30, per dire no alla guerra e sì alla pace in Ucraina. L’associazione ha spiegato i motivi dell’iniziativa in un appello. “La tensione politica e militare ai confini dell’Ucraina è diventata insostenibile e rappresenta una seria minaccia alla pace in Europa”, evidenzia il gruppo che poi chiede al Governo italiano “che si impegni con chiarezza e forza a favore della distensione e della cooperazione e che tuteli i suoi cittadini e le sue cittadine, che ambiscono a recuperare libertà e giustizia sociale e che non intendono pagare alcun tributo ai mercanti di armi, qualunque bandiera li distingua”, si legge. La Ue ” superi le proprie difficoltà ponendosi come mediatore autorevole per trovare un accordo politico tra le parti. Siamo contro ogni intervento militare, per la riduzione delle spese militari e degli armamenti, compresi quelli nucleari”, proseguono. “Chiediamo che le Istituzioni svolgano appieno il ruolo a cui sono chiamate: la Costituzione impone il ripudio della guerra per risolvere i conflitti”, si legge nell’appello.