Nella provincia di Siena nessun nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi casi di positività al Covid-19 nella provincia di Siena. E’ una bellissima notizia quella fornita dal direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso.

Si sono invece registrati 10 casi nella provincia di Arezzo nelle ultime 24 ore, 2 nella provincia di Grosseto mentre altri 3 casi provengono da un’altra area vasta della Toscana.

Nella provincia di Siena ci sono inoltre 9 persone in più che sono adesso da considerarsi guarite.

“Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 34 guariti e 15 nuovi casi nel territorio di riferimento – afferma il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso –. Per quel che riguarda i guariti, 17 sono nella provincia di Arezzo, 8 in quella di Grosseto e 9 in quella di Siena. Prosegue quindi una tendenza che si sta manifestando da alcuni giorni e che indica una progressiva riduzione della potenza della diffusione del virus nel nostro territorio”.