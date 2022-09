Ncc e lotta all’abusivismo, Michelotti: “Maggiori controlli e multe più severe”

“Lotta all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale a sostegno della dignità del lavoro. Un punto fondamentale nel programma di Fratelli d’Italia che riguarda da vicino anche la difficile situazione che ogni giorno si trovano costretti a vivere gli Ncc”.

Questo il commento del candidato alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

“Manca un reale controllo di chi esercita l’attività di noleggio – prosegue Michelotti – I conducenti abusivi, quotidianamente su strada privi di licenza, sono all’ordine del giorno, l’impatto economico ricade sulle attività a norma che con tale concorrenza, soprattutto nel post pandemia, difficilmente saranno in grado di riprendersi se la politica non assume posizioni precise sul contenimento di questo fenomeno”.

“Aeroporti e stazioni sono ovviamente i luoghi in cui maggiormente i controlli andrebbero intensificati – conclude Michelotti – creando una vera e propria task force tra forze dell’ordine e istituzioni. I lavoratori onesti che pagano le tasse e che investono sulle loro attività vanno tutelati, e questo lo si fa applicando sanzioni sempre più severe per chi non sta alle regole”. Conclude Michelotti.