Natale a Siena, intervento di Vivi Montepulciano: “Piena sintonia con il Comune, collaborazione e idee per progetto”

Riceviamo e pubblichiamo la rettifica dell’Associazione ViviMontepulciano, nella persona del referente Giorgio Froio, in merito alle notizie sul cartellone del Natale di Siena.

“In riferimento alla notizia pubblicata dal vostro quotidiano Sienanews.it intendiamo fornire alcune precisazioni riguardo la partecipazione della nostra Associazione agli eventi natalizi in programma nel Comune di Siena. L’Associazione ViviMontepulciano, nella persona del referente Giorgio Froio, in piena sintonia con il Comune di Siena, ha collaborato fornendo un supporto nell’ideazione di un progetto legato alla creazione di un’idea di illuminazione del centro storico di Siena, un centro storico che riteniamo tra i più affascinanti d’Italia.

Progetto poi scelto dall’Amministrazione. Così come evidenziato dall’Assessore del Comune di Siena Stefania Fattorini all’interno della conferenza stampa odierna, il coordinamento dell’intero calendario di eventi natalizi rimane in capo all’amministrazione comunale di Siena.

Grazie al know how e all’esperienza maturata in diversi anni di attività associativa, anche in altre occasioni abbiamo collaborato con altre amministrazioni comunali che avevano richiesto un nostro supporto, senza partecipare in alcun modo alla gestione diretta degli eventi e delle manifestazioni.

Tra l’altro, appare importante sottolineare come anche in eventi gestiti direttamente dalla nostra associazione (Natale a Montepulciano e il Natale di Chianciano), per quel concerne la parte relativa all’illuminazione dei centri, il nostro ruolo è stato quello di realizzare e proporre una serie di idee e materiali su cui poi le amministrazioni comunali assumono una decisione e il conseguente impegno. Come previsto esplicitamente nel nostro Statuto, crediamo fermamente nella valorizzazione del territorio e siamo e saremo sempre disponibili a qualunque tipo di collaborazione che abbia come fine ultimo l’attrazione di un sempre maggiore numero di turisti e visitatori all’interno del territorio del senese e della Toscana in generale”.